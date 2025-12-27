Primă de Crăciun în valoare de 240 de milioane de dolari. Fiecare angajat primește 443.000 de dolari

Un om de afaceri din Louisiana le oferă angajaților săi un bonus de 240 de milioane de dolari. Practic, el le dă salariaților 15% din veniturile obținute din vânzarea companiei. Fiecare dintre cei 540 de angajați ai Fibrebond, o companie specializată în echipamente electrice, va primi aproximativ 443.000 de dolari, conform Wall Street Journal și Le Figaro.

Graham Walker, CEO-ul Fibrebond, cu sediul în Minden, Louisiana, a finalizat recent vânzarea companiei sale către multinaționala americano-irlandeză Eaton, specializată în managementul energiei. Suma tranzacției este 1,7 miliarde de dolari.

Înainte de a semna contractul de vânzare, omul de afaceri în vârstă de 46 de ani a decis să impună o clauză nenegociabilă: un bonus de 240 de milioane de dolari pentru cei 540 de angajați ai firmei.

Bonusul va fi plătit pe parcursul a cinci ani, cu condiția ca salariații să rămână în cadrul companiei. Fiecare angajat cu normă întreagă va primi aproximativ 443.000 de dolari. „A avea aproape un sfert de miliard de dolari în mâinile angajaților este corect”, a declarat Graham Walker pentru Wall Street Journal.

O parte din bonusuri a fost deja plătită angajaților. Mulți dintre aceștia locuiesc în Minden, Louisiana, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori. Lesia Key, în vârstă de 51 de ani, a reușit să-și achite ipoteca și să deschidă un magazin de haine.

„Pot trăi acum, sunt foarte recunoscătoare”, a spus ea.

Alții și-au cumpărat vehicule sau au finanțat educația copiilor lor. Graham Walker se va retrage din companie pe 31 ianuarie.

Valoarea companiei a crescut vertiginos datorită inteligenței artificiale

Forma fondată în 1982 de Claud Walker, a depășit numeroase provocări de-a lungul anilor datorită angajaților săi. Fibrebond a supraviețuit mai întâi distrugerii totale a fabricii sale prin incendiu în 1998. La începutul anilor 2000 a trecut printr-o criză, în timpul căreia forța sa de muncă a scăzut de la 900 la 320 de angajați.

Ulterior, compania nu numai că și-a revenit, dar a prosperat, profitând de ascensiunea inteligenței artificiale pentru a-și mări vânzările de echipamente electrice, esențiale pentru industrie.