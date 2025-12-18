Trei inele cu diamant, furate sub ochii angajaților într-un magazin din Piatra Neamț

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 17.00.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați de un bărbat, care a reclamat faptul că două persoane necunoscute ar fi furat bijuterii dintr-un magazin din oraș.

În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că cei doi ar fi profitat de neatenția angajatelor și ar fi furat trei inele cu diamant.

La ieșirea din magazin, o angajată ar fi observat comportamentul suspect al celor două persoane.

Unul dintre bărbați a fost imobilizat de angajați, în timp ce al doilea a fost urmărit de un alt angajat, abandonând bunurile sustrase.

Polițiștii ajunși la fața locului au identificat persoana imobilizată, un bărbat de 32 de ani, din Piatra-Neamț.

Ulterior, în urma investigațiilor, a fost identificată și cea de-a doua persoană bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate.

Față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.