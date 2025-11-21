Pe baza unui studiu exclusiv realizat de Ipsos în 10 țări, Pluxee face cunoscute noile reguli ale implicării angajaților

Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, a publicat rezultatele unui studiu realizat împreună cu Ipsos, care a inclus 8.700 de angajați din 10 țări, completat cu 80 de testimoniale ale angajaților și opinii din partea unor experți renumiți din domeniul managementului forței de muncă. Studiul explorează implicarea în toate formele sale. Dincolo de tendințele dezbătute global, precum „marea detașare”, studiul prezintă opt profiluri distincte ale implicării și arată că un număr tot mai mare de angajați adoptă o abordare mai ponderată a muncii: „Implicarea Echilibrată”. Acesta propune o nouă viziune asupra relației cu locul de muncă, bazată pe flexibilitate și pe luarea în considerare a etapelor specifice din viețile angajaților.

Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria: ”Pe măsură ce piața muncii se transformă, angajații percep job-ul ca pe o parte integrantă a ecuației ample a vieții lor, care include obiective individuale, viața de familie și angajamente sociale. Ei își ajustează nivelul de implicare profesională, optând pentru o implicare echilibrată, și stabilesc astfel limite clare în ceea ce privește timpul și energia alocate locului de muncă, pentru a nu neglija celelalte dimensiuni ale vieții. În acest context, companiile trebuie să depășească rolul de angajator și să adopte o perspectivă mai cuprinzătoare asupra oamenilor, privindu-i ca indivizi cu preocupări și aspirații multiple. Beneficiile extrasalariale relevante devin un factor esențial pentru atragerea și păstrarea talentelor, fiind un mijloc prin care companiile pot răspunde nevoilor diverse ale angajaților. Studiul este menit să ofere organizațiilor o înțelegere profundă a realității pieței muncii, ajutându-le să creeze un mediu care sprijină bunăstarea atât în viața profesională, cât și în cea personală a angajaților.”

Cifre cheie din cadrul studiului

83% dintre angajați “iubesc” sau spun că “le place” compania lor , iar starea de bine la locul de muncă este evaluată la 7.8/10 în medie (8.1/10 în România)

46% spun că "muncesc cât de mult pot" (43% în România)

19% dintre angajații din întreaga lume plasează locul de muncă în centrul vieții lor (13% în România) , în timp ce 35% consideră că job-ul este la fel de important ca restul vieții lor (35% în România)

, în timp ce 35% consideră că job-ul este la fel de important ca restul vieții lor (35% în România) Cei mai importanți doi factori care determină atractivitatea unui angajator rămân salariul bun (53%) și beneficiile “care răspund nevoilor mele” (36%)

Angajații se simt împliniți în special datorită atmosferei de lucru plăcute și care oferă grijă (43%) și datorită recunoașterii (38%)

56% dintre angajați spun că principalul factor care contribuie la o viață bună este legătura cu ceilalți (familie, prieteni, colegi), urmat de timpul personal (42%)

42% dintre angajați sunt implicați în comunitatea lor prin activități sportive, educaționale, artistice și culturale, de protecție a mediului, etc. (37% în România) și 20% și-ar dori să fie implicați (26% în România).

Principalele preocupări ale angajaților români sunt: sănătatea (20% „nu se pot opri din a se preocupa de acest subiect"),pierderea locului de muncă (19%) și teama că țara va fi implicată într-un război (19%).

Angajații români au mai mare încredere în propriul viitor (76%) decât în viitorul țării (51%) sau cel al planetei (58%).

75% dintre angajații români consideră că munca are un rol important , dar că nu reprezintă singurul scop din viață (similar cu 71% global).

consideră că munca are un rol important dar că nu reprezintă singurul scop din viață (similar cu 71% global). Doar 9% dintre angajații români sunt complet neimplicați la job.

6/10 români spun că au o legătură apropiată cu compania pentru care lucrează și că intenționează să rămână la actualul job atât de mult cât e posibil.

23% dintre români susțin că " iubesc" compania pentru care lucrează .

. Românii merg la job pentru că le place mediul de lucru(52%), le face plăcere activitatea pe care o fac (48%) și ca să plătească facturile (51%).

Un studiu internațional ambițios

Conceput pentru a oferi o imagine amplă și precisă asupra modului în care angajații din întreaga lume percep nivelul lor implicare, atât la job, cât și în afara acestuia, studiul realizat de Ipsos pentru Pluxee, în primul semestru din 2025, reflectă opiniile a 8.700 de angajați cu diverse experiențe profesionale, din 10 țări în care Pluxee își desfășoară activitatea. Aceste perspective sunt ilustrate prin 80 de testimoniale oferite de angajați și completate de opinii din partea a doi experți de renume în domeniul implicării la locul de muncă:

Jean-Baptiste Barfety , coautor al influentului raport Notat-Senard privind companiile care au o misiune socială și director al Projet Sens, un grup de lideri de business dedicați muncii cu impact;

, coautor al influentului raport Notat-Senard privind companiile care au o misiune socială și director al Projet Sens, un grup de lideri de business dedicați muncii cu impact; Brigid Schulte, jurnalistă americană câștigătoare a Premiului Pulitzer, autoare a bestseller-urilor Overwhelmed (2014) și Over Work (2025) și directoare a Better Life Lab din cadrul think tank-ului independent New America.

Angajații sunt foarte atașați de compania lor, dar munca reprezintă doar o parte din viața lor de zi cu zi

Studiul arată că angajații au o puternică legătură emoțională cu compania lor: 83% spun că o „iubesc” sau că „le place”. Totuși, acest atașament nu înseamnă neapărat devotament: deși 71% dintre respondenți consideră că munca este „importantă”, aceasta nu reprezintă singurul scop al existenței lor.

Contrar convingerilor comune, implicarea la locul de muncă rămâne puternică. Aproape jumătate dintre angajați (46%) spun că depun tot efortul posibil la locul de muncă. Totuși, 34% adoptă o abordare mai echilibrată, îndeplinind așteptările, dar stabilind limite atunci când este necesar. Jean-Baptiste Barféty numește această atitudine „Implicare Echilibrată.”

„Implicarea Echilibrată” câștigă tot mai mult teren. Aceasta reprezintă o nouă abordare a implicării, mai flexibilă și adaptată la parcursurile individuale ale vieții. După cum spune Brigid Schulte: „În loc să vorbim despre «echilibrul dintre viața profesională și cea personală», să gândim în termeni de «stare de bine în muncă și viața personală». Aceasta este cheia excelenței la locul de muncă și a fericirii acasă.”

Etapele vieții conturează nuanțele implicării

Implicarea nu există în termeni de totul sau nimic, ci variază în funcție de etapele vieții și de prioritățile personale. Studiul identifică două dimensiuni cheie: importanța acordată vieții personale și echilibrul între aspirațiile individuale și spiritul colectiv. Acestea se îmbină pentru a forma opt profiluri distincte de implicare.

Acest spectru al implicării arată că angajații își ajustează nivelul de implicare în funcție de etapele vieții, investesc în munca lor în timp ce stabilesc limite, dedicându-se cauzelor sociale atunci când este posibil și reîncărcându-și bateriile alături de cercul lor apropiat.

Gestionarea inteligentă a timpului este secretul unei vieți împlinite

Gestionarea timpului a devenit o provocare majoră pentru a rămâne implicat la locul de muncă, precum și în afara acestuia. Având în vedere că, de-a lungul vieții, o persoană va petrece sute de mii de ore lucrând, angajații caută libertatea de a-și folosi timpul cu sens. Întrebați cum ar dori să petreacă câteva ore libere suplimentare, ei au ales în mod covârșitor timpul cu cei dragi și starea de bine personală, fie că este vorba despre a face exerciții fizice sau a petrece momente de calitate. Timpul devine moneda supremă a stării de bine.

Companiile au mult de câștigat dacă identifică realitățile individuale ale angajaților, pentru a cultiva aceste noi forme de implicare.

Ca orice tip de relație, implicarea angajaților se bazează pe un sentiment de reciprocitate care depășește remunerația, deși salariul rămâne în topul priorităților.

Pentru companii și organizații, această schimbare reprezintă o oportunitate majoră. Conform studiului, angajații sunt atrași de angajatori care îndeplinesc trei așteptări cheie: creștere și autonomie, conexiuni umane și o atmosferă pozitivă la locul de muncă, precum și beneficii materiale (salariu, beneficii, etc.).

În cele din urmă, implicarea se cultivă în timp. Testimonialele incluse în studiu arată că viețile angajaților sunt diverse și unice, chiar și în rândul celor cu profiluri de implicare similare. Ei au așteptarea ca organizația lor să recunoască această diversitate și să îi susțină în parcursul lor. Acest lucru înseamnă oferirea unei experiențe personalizate pentru angajați și beneficii flexibile.

Jean-Baptiste Barféty și Brigid Schulte descriu acest nou model al unei companii pe deplin implicate ca fiind un „creuzet”: un spațiu în care se dezvăluie potențialul, personalitatea și traiectoria fiecăruia.

Cercetarea pe teren a fost realizată în primul semestru al anului 2025, în rândul angajaților (cu vârsta de peste 18 ani) care lucrează în companii sau organizații cu peste 10 angajați, în 10 țări (Belgia, Brazilia, Franța, Regatul Unit, India, Mexic, România, Spania, Turcia, Statele Unite). Eșantioanele reprezentative pentru fiecare țară au fost stabilite utilizând metoda cotelor, pe baza celor mai recente date disponibile de la Organizația Internațională a Muncii.