Sondaj la nivel național: Angajații resimt tot mai mult stresul la job. Pauzele de relaxare contribuie la echilibru

Peste 47% dintre angajați spun că sunt îngrijorați privind stabilitatea veniturilor, 45,5% se tem de eventuale măsuri ale companiei unde lucrează ca răspuns la contextul economic, iar 40,2% simt că nu-și mai pot menține un echilibru sănătos între job și viața personală, arată un sondaj realizat de Genesis Property în octombrie 2025 pe un eșantion de 1.025 respondenți la nivel național.

Lucrul la birou, interacțiunea cu managerii și colegii și pauzele în timpul programului sunt însă pentru mulți angajați o sursă de stabilitate care contribuie la reducerea stresului, la creșterea motivației și la separarea mai bună între job și timpul liber.

Venituri versus costul de trai: principalele surse de stres

Cele mai mari surse de stres la locul de muncă pentru angajați sunt veniturile insuficiente în raport cu costul de trai tot mai mare (54,8%), volumul mare de muncă (41%), colegii cu atitudine negativă (29,4%), dar și relația cu managerii și leadershipul considerat deficitar în astfel de perioade de incertitudine (25,7%). În acest context, lucrul la birou și momentele de relaxare și socializare la birou capătă un nou sens, aducând un plus de siguranță și stabilitate la job pentru mulți dintre respondenții la sondaj. Pentru 7 din 10 angajați, pauzele scurte pentru relaxare contribuie cel mai mult la echilibrul emoțional la job, urmate de socializarea cu colegii (50,9%) și plimbările în spații din apropierea biroului (29,1%).

„Într-un climat marcat de neliniște și schimbare, biroul redevine un reper de echilibru și siguranță emoțională. Este mai mult decât un loc pentru desfășurarea activității profesionale, este un spațiu care le oferă oamenilor stabilitate, sens și o formă de sprijin reciproc mai ales în momente în care incertitudinea legată de venituri, carieră sau contextul social sunt surse majore de stres. Biroul aduce ritm, relații autentice și sentimentul că aparții unui scop comun. Iar acest lucru are o valoare profundă, greu de cuantificat, dar esențială pentru starea de bine și pentru energia colectivă a unei organizații”, spune Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Importanța unui pilon de stabilitate

Biroul rămâne astfel un pilon de stabilitate pentru mulți angajați. Pentru 35%, biroul este soluția să separe mai bine viața personală de cea profesională, iar aproape 28% spun că socializarea cu colegii la birou îi ajută să reducă stresul legat de perspectivele profesionale. Aproximativ 27% se simt mai conectați la echipă și la schimbările din companie atunci când lucrează la birou și, în același timp, sunt mai motivați și mai eficienți în activitatea lor. Astfel, lucrul la birou ajută angajații să fie mai puțin stresați privind stabilitatea jobului, a relațiilor cu echipa și a perspectivelor de viitor. De aceea, peste 75% dintre angajații care au participat la sondajul Genesis Property declară că preferă să lucreze cel puțin 2-3 zile pe săptămână de la birou.

Flexibilitatea rămâne în continuare un element esențial în această situație, programul de lucru flexibil și adaptat nevoilor angajaților fiind menționat de cei mai mulți (63,6%) pe lista facilităților și beneficiilor pe care angajații le-ar vrea la birou pentru a fi mai relaxați și mai conectați alături de colegii lor. Pe listă urmează pauzele scurte și regulate pentru reîncărcare (38,7%), designul modern al biroului, cu lumină naturală, mobilier ergonomic și spații adaptate nevoilor (36,42%), zone de socializare și spații verzi pentru recreere în aer liber (30,2%) și traininguri și workshopuri pentru o dezvoltare atât profesională, cât și personală (32,7%). Printre activitățile de socializare preferate la birou, ieșirile la cafea sau în pauze cu colegii se numără printre favorite (38,7%), urmate de prânzuri sau mese tematice cu echipa (32,2%) și sărbătorirea momentelor speciale cum ar fi realizări ale echipei sau zile de naștere (29,1%).

Sondajul, realizat de Genesis Property, a analizat modul în care se desfășoară viața la birou în actualul context socio-economic și cum este perceput rolul biroului de către angajați. Sondajul a fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre participanți sunt femei, iar peste 53% au un venit net de cel puțin 5.000 de lei.