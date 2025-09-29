Bolojan despre reducerea angajaţilor din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine

Pachetul de reduceri conţine foarte multe lucruri care întăresc autonomia locală, spune premierul Ilie Bolojan. Practic, măsurile mută decizii la nivel local, deci susţin descentralizarea şi care întăresc autoritatea aleşilor local de a face performanţe şi de a fi factori de dezvoltare în comunităţile lor. „În acelaşi timp, să aibă o responsabilitate mai mare şi să fie conştienţi că statul nu le mai poate asigura sumele de bani pe care le-a asigurat până acum în anii următori. Şi va trebui să aibă mai mare grijă de modul în care îşi gestionează banii”.

„Cu excepţia primăriilor din reşedinţele de judeţ, a consiliilor judeţene şi a câtorva localităţi care au o situaţie financiară mai bună… Gândiţi-vă că dacă ai fabrica Dacia Renault pe teritoriul tău, atunci, indiferent cine este primarul oraşului Mioveni, ai o sursă de venit care nu te face dependent de bugetul de stat. Dar acest tip de localităţi sunt la nivelul câtorva sute, două-trei sute, dar avem celelalte peste trei mii de unităţi administrative. Acolo, cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara banilor care vin de la Guvernul României pentru programele de investiţii, sau din fondurile europene, dacă le-au câştigat, sunt cheltuiele cu personalul, care ating valori de la 70% până la 100%. Ce mai rămâne de la aceste cheltuieli? Rămân cheltuielile cu iluminatul public, cheltuielile cu încălzirea şcolilor. Or dacă vrei să ai nişte reduceri de cheltuieli, unde trebuie să faci reducerile? Acolo unde există ponderea cea mai mare. Şi ponderea cea mai mare, la 90% din localităţile din România, este la cheltuielile de personal. Deci asta ca mod de a lua decizii, dacă vrei să ai efecte, te duci acolo unde este masa mare de cheltuieli”, spune Ilie Bolojan, la Digi 24.

Bolojan a precizat sectorul privat din România are nevoie de oameni care să lucreze, iar o parte din oamenii care lucrează astăzi în administraţie şi-ar căuta locuri de muncă în sectorul privat şi şi-ar găsi locuri de muncă.