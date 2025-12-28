Ce salariu are o tânără din est plecată în Olanda: este plătită cu aproape 15 euro pe oră pentru curățenie în magazine

Tot mai mulți tineri aleg să își părăsească țara de origine în căutarea unor experiențe noi, a unor oportunități de muncă mai bune sau a unui stil de viață diferit. Dorința de mobilitate, curiozitatea față de alte culturi și posibilitatea de a câștiga mai bine în străinătate îi determină pe mulți să se îndrepte spre țări europene precum Olanda, unde pot trăi independent și pot pune bani deoparte, scrie Huffpost.

Este și cazul lui Aldi, o tânără care a emigrat în Europa la vârsta de 20 de ani, după ceea ce ea numește o „criză existențială”. De cinci luni, lucrează în Olanda la curățenia magazinelor, un job care a ajutat-o să se adapteze rapid la noua viață și să își organizeze timpul așa cum își dorește, bucurându-se de independența pe care o căuta.

„Salariul îmi permite să trăiesc bine, să economisesc și să îmi fac toate poftele”, povestește Aldi într-un videoclip publicat recent pe contul său de TikTok.

Tânăra explică faptul că are un contract de tip „zero ore”, ceea ce înseamnă că programul diferă de la o săptămână la alta. În medie, însă, lucrează aproximativ 40 de ore pe săptămână, lucru care îi oferă suficientă flexibilitate pentru a-și organiza viața personală și pentru a se adapta la traiul din Olanda.

Cât câștigă, de fapt, după o lună de muncă

Aldi spune că își alege singură zilele libere și că unul dintre marile avantaje ale acestui tip de contract este plata suplimentară din weekend.

„Sunt plătită cu 50% mai mult în weekend, iar când trebuie să merg să curăț magazine în alte orașe, primesc mâncare și cazare”, explică ea.

Această flexibilitate îi permite să transforme deplasările de serviciu în ocazii de a vizita orașe noi și de a descoperi locuri pe care altfel nu le-ar fi cunoscut. În ceea ce privește munca propriu-zisă, Aldi spune că efortul fizic nu este atât de mare pe cât cred mulți.

„Dacă te întrebi dacă este un job foarte fizic, îți spun că nu. Mai mult este vorba despre întreținere”, afirmă ea.

La capitolul venituri, tânăra dezvăluie că este plătită cu 14,75 euro pe oră, un salariu care îi oferă stabilitate financiară.

„După taxe, îmi rămân în mână cam 2.300 de euro pe lună. Depinde de lună și de câte weekenduri lucrez, dar pot ajunge și la 2.800 de euro”, spune Aldi.

Experiența ei oferă o imagine concretă asupra modului în care un job considerat modest poate deveni o soluție viabilă pentru tinerii care vor să muncească în străinătate, să economisească și să ducă o viață independentă într-o altă țară.