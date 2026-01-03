Prima pagină » Politic » Bolojan, despre posibila numire a lui Marilen Pirtea ca ministru al Educației: Conducerea PNL va analiza

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, că a avut o discuție cu rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea referitor la propunerea sa ca ministru al Educației. Cu toate acestea, premierul a precizat și că liderii PNL urmează să analizeze decizia.
03 ian. 2026, 23:30, Politic

Domnul Pirtea este rectorul Universității de Vest Timișoara și deputat PNL de două mandate. Am avut o discuție pe această temă. Va deveni operațională demisia domnului ministru David și în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere, după ce conducerea PNL va analiza”, a declarat premierul Ilie Bolojan. 

Cu toate acestea, premierul a precizat că PNL analizează variantele.

„Analizăm variantele pe care le avem și, așa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susține acest portofoliu, o va lua – vom veni cu o propunere în lună ianuarie”, a conchis Ilie Bolojan. 

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie, cu câteva zile înainte de Crăciun. Acesta era nemulțumit nemulțumit de bugetul alocat Educației și de faptul că ar fi trebuit să mai renunțe la fonduri pentru universități.

