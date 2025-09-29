Premierul Bolojan: Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor

Privind efectele măsurilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, șeful Guvernului a afirmat: „TVA-ul a crescut începând din august, dar el se încasează din septembrie în luna următoare. Prin urmare, nu vedem încă în încasări efectele creșterii de TVA. Tot ce vedem sunt estimările care au fost făcute la început de an. (…) în lunile iulie și august am avut încasări suplimentare. E posibil ca partea să fie dintr-o mai bună activitate a ANAF-ului dar e posibil ca știind că intră anumite taxe suplimentare din luna următoare să se fi făcut niște operațiuni comerciale la valorile vechi. (…) Din punctul meu de vedere, luna octombrie va fi o lună în care vom putea evalua să spunem un prim efect acestui pachet de măsuri. Octombrie-noiembrie”, luni, la Digi 24.

În relația cu Comisia Europeană și cu investitorii, Ilie Bolojan a insistat pe necesitatea transparenței și credibilității: „Unul din lucrurile importante în relațiile cu partenerii este să încerci să fii credibil și să le spui oamenilor adevărul iar dacă poți să faci anumite lucruri să ți le asumi dar să și le și faci iar dacă nu le poți face nu poți atinge anumite obiective e mult mai corect să explici de ce nu poți atinge aceste obiective”.

Posibila influență a serviciilor secrete în instituțiile statului

Întrebat despre o posibilă influență a serviciilor secrete în instituțiile statului, prim-ministrul nu a oferit un răspuns ferm, declarând: „Cred că în toți acești ani fiecare om care a fost pe funcție a avut o putere, o răspundere în zona lui de activitate și a putut să influențeze în bine sau în rău ceea ce s-a întâmplat în zona pe care o aveam competență. De asemenea, pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țara noastră toți cei care au fost pe diferite poziții președinți, premieri, miniștri, șef de serviciu și așa mai departe au partea lor de responsabilitate atât în bune și cât și în rele”.