Avertismentul drumarilor: pericol de copaci căzuți pe drumurile din zonele împădurite, din cauza zăpezii

DRDP Craiova avertizează asupra unui pericol crescut pe drumurile din zonele împădurite, unde zăpada acumulată pe arbori poate provoca ruperea crengilor și căderea copacilor pe carosabil, afectând siguranța traficului.
Gabriel Pecheanu
05 ian. 2026, 11:09, Social

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova avertizează asupra unui risc crescut de producere a incidentelor rutiere pe drumurile care traversează zone împădurite, din cauza cantităților mari de zăpadă depuse pe coronamentul arborilor.

În aceste condiții, există posibilitatea ca arbori sau crengi să se rupă și să cadă pe partea carosabilă, punând în pericol traficul rutier.

Reprezentanții DRDP Craiova precizează că angajații instituției patrulează permanent pe sectoarele de drum aflate în administrare și intervin rapid pentru îndepărtarea copacilor căzuți, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să își adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la eventualele obstacole care pot apărea pe carosabil, în special în zonele împădurite. DRDP Craiova subliniază că siguranța rutieră rămâne o responsabilitate comună, mai ales în condiții meteo de iarnă.

