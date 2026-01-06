Aliații occidentali discută trimiterea de trupe în Ucraina după război, în așteptarea deciziei SUA

Potrivit Bloomberg, subiectul unei eventuale prezențe militare americane se află pe agenda discuțiilor dintre liderii occidentali, care consideră implicarea SUA esențială pentru orice acord de pace durabil cu Rusia.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, găzduiește marți, la Paris, o reuniune la nivel înalt a așa-numitei „Coaliții pentru Voință”, dedicată finalizării cadrului de securitate postbelic pentru Ucraina.

La discuții participă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de reprezentanți ai administrației Trump, printre care trimisul special Steve Witkoff și consilierul prezidențial Jared Kushner.

Negocierile vin după săptămâni de coordonare între consilieri de securitate națională din mai multe state europene.

Surse apropiate negocierilor afirmă că propunerile Statelor Unite, inclusiv cele legate de schimbul de informații și o posibilă prezență militară, sunt privite de mai mulți lideri europeni drept un punct de cotitură.

Un oficial citat de Bloomberg a descris implicarea americană ca fiind „plasa de siguranță” cerută de mult timp de Europa pentru a garanta respectarea unui eventual acord de pace.

Șefii militari, întâlnire la Paris pentru discuții strategice

În paralel cu discuțiile politice, șefi militari din statele participante s-au întâlnit la Paris pentru a coordona aspectele operaționale ale garanțiilor de securitate.

Șeful Statului Major al armatei franceze, generalul Fabien Mandon, a confirmat discuții cu omologii săi din Marea Britanie, Ucraina și Statele Unite, subliniind că planificarea militară se desfășoară de luni bune, în paralel cu eforturile diplomatice.

Obiectivul negocierilor este redactarea unui document formal privind garanțiile de securitate, care ar urma să fie prezentat președintelui american Donald Trump.

Rămâne neclar dacă Rusia va accepta un acord care să includă o prezență militară occidentală în Ucraina.