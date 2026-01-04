15.000 de oameni din Alba nu au încă energie electrică din cauza ninsorilor

Duminică dimineața, numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică este de 15.390, față de 43.531 raportați inițial.

Autoritățile anunță că 36 echipe intervin în teren pentru remedierea defectiunilor rămase.

Și alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei este în curs de remediere, numărul consumatorilor afectați de oprirea pompelor de apă fiind de aproximativ 180.

ISU Alba anunță că cinci generatoare au fost sau vor fi puse în funcțiune pentru a asigura furnizarea energiei în localitățile Ciuruleasa, Câmpeni, Vidra, Avram Iancu, Horea și Sălciua de Jos.

Două dintre generatoarele de mare putere provin de la ISU Albă, iar alte cinci au fost aduse de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Circulația pe toate drumurile naționale și județene din Albă se desfășoară duminică dimineața în condiții de iarnă.

Pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică s-a intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 64 utilaje.