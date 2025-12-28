Viscol pe Transalpina: acces permis doar cu tracțiune integrală sau lanțuri la Rânca. VIDEO

Autoritățile au instituit filtru la kilometrul 16 al DN 67C spre Rânca din cauza viscolului puternic. Accesul este permis doar autovehiculelor cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante. Măsura este în vigoare de la ora 8:30.

Vizibilitate scăzută și suluri de zăpadă

Viscolul antrenează zăpada din decor pe partea carosabilă. Vizibilitatea este redusă pe DN 67C spre Rânca. Pe carosabil se formează suluri de zăpadă care îngreunează circulația. Condițiile meteo sunt foarte dificile.

DRDP Craiova avertizează șoferii despre condițiile periculoase de pe drumul național. Zăpada viscolită creează obstacole pe carosabil. Vizibilitatea scăzută crește riscul de accidente.

Acces restricționat la km 16

Doar autovehiculele cu tracțiune integrală pot trece fără lanțuri. Celelalte mașini trebuie să fie echipate obligatoriu cu lanțuri antiderapante.

Filtrul de poliție este instituit pentru siguranța șoferilor spre Rânca.