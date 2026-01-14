Anul cultural Constantin Brâncuși se deschide chiar acasă la marele sculptor

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu deschide joi seria evenimentelor dedicate Anului Brâncuși cu expoziția „Monochrome. There is so much grey to every story”. Lucrările sunt semnate de artistul Petru Lucaci, profesor la Universitatea Națională de Artă din București și președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Start evenimentelor din 2026

Expoziția deschide un amplu program de proiecte culturale, educaționale și expoziționale pregătite de Muzeul Național „Constantin Brâncuși” pentru anul 2026, declarat oficial Anul Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sculptorului. Acțiunea este realizată în cadrul parteneriatului instituțional dintre Muzeul Național „Constantin Brâncuși” și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii – CESI din cadrul Universității București.

„Proiectul aduce în atenția publicului o selecție de lucrări realizate în ultimii ani, construite pe un limbaj vizual concentrat și sobru, care pune accent pe reducerea imaginii, pe material și pe forța expresivă a formelor simple”, a explicat Denisa Șuță, directorul Muzeului Național Constantin Brâncuși.

Echipa curatorială

Curatorul expoziției este Ana Negoiță, lector doctor în cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii al Universității București, iar din echipa curatorială fac parte Ruxandra Barna, Corina Dutu și Maria Mariniță.

Expoziția din Târgu Jiu este deschisă publicului până în data de 17 februarie 2026.