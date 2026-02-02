Ninsori abundente în Oltenia. Peste 280 de utilaje au intervenit pe drumurile din regiune

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că, în intervalul 1 februarie, ora 17:00 – 2 februarie, ora 06:00, s-a acționat permanent pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță.

Potrivit DRDP Craiova, pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi aflate în administrare au fost mobilizate 283 de autoutilaje de deszăpezire, fiind împrăștiate peste 1.500 de tone de material antiderapant.

În județul Dolj, drumarii au intervenit cu 64 de utilaje și au folosit 428 de tone de material antiderapant. Carosabilul este curat și umed, cu depuneri izolate de zăpadă de 1-2 centimetri.

În Mehedinți, atât în zona Severin, cât și Orșova, au acționat 39 de utilaje, fiind utilizate aproximativ 255 de tone de sare. Pe unele sectoare de drum național, precum DN 56A, DN 56B și DN 56C, se semnalează zăpadă tocată.

În Gorj, 36 de utilaje au răspândit 180 de tone de sare, iar carosabilul este, în general, curat și umed.

În Vâlcea, intervențiile s-au realizat cu 66 de utilaje și 244 de tone de sare, în condiții similare de carosabil umed, cu zăpadă tocată izolat.

În județul Olt, unde se manifestă și viscol, s-a intervenit cu 28 de utilaje și peste 210 tone de material antiderapant, fiind semnalată zăpadă tocată de 1–2 centimetri.

Pe autostrăzi și pe Drumul Expres Craiova–Pitești (DEx 12) au acționat 50 de utilaje, care au împrăștiat 186 de tone de sare.

Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de iarnă, să păstreze distanța față de utilajele de deszăpezire și să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor. Intervențiile continuă în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.