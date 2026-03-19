Prima pagină » Social » Asociația Pro Infrastructura: „Despescu și Predoiu tergiversează o măsură esențială pentru siguranța rutieră"

Asociația Pro Infrastructura: „Despescu și Predoiu tergiversează o măsură esențială pentru siguranța rutieră”

Asociația Pro Infrastructura publică o luare de poziție față de tergiversarea constantă a Ministerului de Interne, în colaborare cu Poliția Română, de a implementa un sistem care să descurajeze comportamentele agresive la volan.
Luiza Moldovan
19 mart. 2026, 12:31, Social

Asociația Pro Infrastructura critică, pe site-ul său, faptul că Ministerul de Interne tergiversează implementarea sistemului prin care poliția poate amenda șoferii care încalcă legea, folosind imaginile de pe camerele video instalate pe drumuri.

Asociația reclamă stilul birocratic excesiv care întârzie aplicarea unor reglementări vitale pentru siguranța rutieră, menită să descurajeze comportamentul agresiv la volan.

„Despescu și Predoiu tergiversează o măsură esențială”

„Subiectul nu este deloc nou și vi l-am mai supus atenției fix acum un an, în martie. Pe-atunci nu aveam ordin de ministru, dat între timp.

Dar în octombrie 2025, alte scuze: ba că nu există un centru național care să centralizeze cererile venite din țară și să scrie procesele verbale de contravenție, ba că trebuie să se modifice actul normativ inițial, OUG 84/2024”, se arată pe portalul oficial al asociației.

„Mai trebuie o hârtie”

Reprezentanții asociației sugerează că șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, și Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, tergiversează o măsură care poate salva vieți în trafic, iar totul se întâmplă în ciuda faptului că există cadrul legal necesar.

„În dulcele stil birocratic de ghișeu, “mai trebuie o hârtie”. În cazul nostru, o nouă ordonanță de urgență pusă în consultare abia în noiembrie 2025.

În 6 martie 2026, proiectul de OUG a fost publicat pe site-ul MAI în transparență, transmis la avizare la MTI, MDLPA, MAPN, ANSPDCP și MEC și la analiză în MJ și MFP”.

Aceste tergiversări nu fac decât să încurajeze șoferii indisciplinați în trafic și să crească riscul de accidente.

