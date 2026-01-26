Prima pagină » Justiţie » Despescu, despre turcul care a evadat: Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că, probabil, turcul care a evadat de la Rahova a plecat din România. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia, a spus Despescu.
Despescu, despre turcul care a evadat: Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 18:01, Social

Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de presă.

„Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia”, a declarat Bogdan Despescu.

El a oferit câteva explicații.

„Astăzi cu ocazia verificărilor, cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, cu fosta parteneră, ni s–a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a spus că este plecat în Turcia, nu înseamnă că este sută la sută”, a precizat secretarul de stat.

Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, în 2015, a evadat de la Rahova. Turcul fusese condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar. Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit. Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, scrie în anunțul Poliției Capitalei.

Anunțul penitenciarului

Penitenciarul Rahova a anunțat că luni, în jurul orei 10.05, s-a constatat că deținutul Atash Abdullah, în vârstă de 45 de ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, aflat în regim semi-deschis, încarcerat în penitenciarul București – Rrahova, nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată la ora stabilită.

Pentru prinderea deținutului au fost sesizate mai multe instituții, a fost alarmat personalul și au fost trimise echipe de căutare formate din polițiști de penitenciar ai unității.
Neprezentarea din permisiunea ieșirii din penitenciar la ora stabilită este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Deținutul are înălțimea de 1,68 m, statura atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten deschis, șaten închis, iar la momentul părăsirii unității purta blugi de culoare neagră, geacă albastră și era încălțat cu pantofi sport de culoare albă.

