Cazul turcului evadat: Ataș Abdullah a avut un aviz negativ ignorat / Cine a dispus că poate părăsi penitenciarul

Comisarul șef al ANP, Geo Bogdan Burcu, a fost întrebat, la Digi 24, cine i-a dat lui Ataș Abdullah permisiune să părăsească Penitenciarul Rahova pentru trei zile, deși el era condamnat pentru omor.

„Permisiunea de ieșire dintr-un penitenciar se acordă la propunerea persoanelor care lucrează în mod direct cu deținuții, fie că vorbim de șef de puncte de lucru, fie că vorbim de educator sau asistent social. Sunt avizate de șeful secției în care deținutul este repartizat și analizate de către o comisie constituită din directorul penitenciarului și din cei doi directori adjuncți de reintegrare socială și siguranța reținerii și regim penitenciare. Pentru permisiunile mai mari de o zi de ieșire din penitenciare sunt analizate și la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Iar ele sunt aprobate de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarilor”, spune Burcu.

Permisiune cu delegare și un aviz negativ

Acesta menționează că în cazul lui Ataș Abdullah permisiunea de ieșire pentru 3 zile nu a fost analizată de el, ci a fost delegată directorului general adjunct desemnat să se ocupe de siguranța deținere și regim penitenciar, dar anterior, acesta a avut permisie avizată direct de directorul general al ANP.

În cazul lui Ataș Abdullah, Bogdan Geo Burcu spune că „din câte mi-aduc aminte”, sunt mai multe persoane care avizează aceste permisiuni de ieșire din penitenciar și „din câte mi-aduc aminte, posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.

În pofida acestui aviz negativ, s-a decis să i se dea permisie timp de trei zile lui Ataș Abdullah.

„În principiu, noi ne ghidăm după standardele CPT (Comitetului European pentru Prevenirea Torturii) și recomandările CEDO, care recomandă, inclusiv în cazul pedepselor lungi, să existe măsuri progresive de contact cu unitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieșire din penitenciar. Acum, sigur că Administrația ar putea să refuze să acorde permisiuni de ieșire pentru oricare dintre deținuți. Nu ar mai fi niciun risc, nu ar mai fi nicio problemă. Însă, noi ne dorim – ca Administrație – să reîntoarcem în societate niște persoane mai bune decât au fost în momentul condamnării. Iar pentru asta, toate măsurile pe care Administrația Națională a Penitenciarelor caută, prin colegii și specialiștii din sistem să le ia, este ca noi să întoarcem în societate niște deținuți care să nu mai săvârșească infracțiuni. Cred că asta ne-am dori cu toții, ca deținuții, chiar și criminali, când se întoarcă în societate, să nu săvârșească infracțiuni”, a mai declarat Burcu.

Cum s-a „reabilitat” turcul criminal

Întrebat cum a reușit Ataș Abdullah să se reabiliteze atât de repede încât să se califice la permisie de 3 zile, el fiind condamnat în 2017 la aproape 23 de ani pentru omor, șeful ANP a spus că turcul a fost depus în sistemul penitenciar în 2015, deși condamnat definitiv a fost, într-adevăr, în 2017.

„El a fost, din câte cunosc, selecționat la activități productive chiar din prin 2017 și recompensat pentru implicarea în activități productive și activități de reintegrare socială, educative, terapeutice, începând chiar cu anul 2016. În această perioadă, din 2015 în 2025, de 10 ani, deținutul a avut o conduită constant pozitivă, a fost permanent recompensat pentru implicarea în activitățile productive de reintegrare socială, a participat la ieșiri în comunitate și așa mai departe”, mai spune Burcu.

Mii de condamnați primesc permisie să iasă din penitenciar

Șeful ANP a precizat că din datele pe care le-a centralizat, totalul deținutilor condamnați la infecțiuni de omor, omor calificat, tentativă de omor, tentativă de omor calificat, permisiuni de o zi, în 2024 au fost 525, în 2025 – 442.

Permisii mai lungi de o zi, în cursul anului 2025, au primit permisii 98 de deținuți condamnați la infecțiuni de omor, omor calificat, tentativă de omor, tentativă de omor calificat.

Întrebat dacă nu ar trebui mai atent monitorizați atunci când sunt recompensați astfel de deținuți, Bogdan Geo Burcu a spus că ANP a propus și există și o legislație în acest sens, de utilizare a brățărilor de monitorizare electronică pentru cei care lucrează în afară a penitenciarului și pentru cei care se află în aceste permisiuni de ieșire din penitenciar.

Întrebat, în continuare, cine va răspunde pentru eșecul în cazul criminalului fugat care probabil a fugit din țară, șeful ANP a spus că există niște verificări în curs, dispuse de către Ministrul Justiției, iar Burcu afirmă că l-a rugat pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dispună Corpului de Control al Ministerului Justiției, se efectueze verificări în acest caz, având în vedere că permisiunea a fost dată la nivelul directului general. Astfel, spune Burcu, dacă vor exista deficiențe, „persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv în ceea ce mă privește, dacă este cazul”.

Burcu a mai spus că totalul permisiunilor acordate în 2025 a fost de 4.259, în 2024 de 3.157. Doar doi deținuți nu s-au întors, în 2024, din permisiune de ieșire din penitenciar și în 2025 un deținuț care nu s-a întors din permisiune.