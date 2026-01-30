Criminalul turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu a primit 24 de permisii. Sindicatul Europol acuză: „Arkadaș” cu șeful ANP

Burcu era director al Penitenciarului Rahova – exact locul unde criminalul turc a fost încarcerat după condamnare – în momentul în care a început să-i acorde permisii.

Europol a publicat pe Facebook o fotografie în care Abdullah Ataș apare alături de Geo Burcu.

„Arkadaș” înseamnă „prieten” sau „tovarăș” în limba turcă.

De la permisii de o zi la permisii de 4 zile

Când era șef la Rahova, Burcu îi acorda criminalului turcesc „din pix zeci de permisii de o zi”, aprobate la nivel local, potrivit sindicatului polițiștilor.

După ce a ajuns șef peste întregul sistem penitenciar, i-a dat lui Abdullah Ataș permisii de 2, 3, chiar 4 zile. Ultima permisie – a 24-a – a fost de 3 zile, acordată pentru o „banală vizită la Patriarhul României”.

Musulman convertit la ortodoxie pentru permisii

Sindicatul Europol subliniază că la Penitenciarul Rahova „minunile sunt la tot pasul”: musulmanul Abdullah s-ar fi convertit brusc la ortodoxie „doar-doar să mai iasă la o colindă, un pelerinaj, o plimbare”.

Geo Burcu ocupă funcția de director general ANP în regim de împuternicire, fără concurs. Anterior fusese tot împuternicit, tot fără concurs, director al Penitenciarului Rahova, arată Europol.

Au trecut 4 zile de când criminalul turc a fugit. „Nicio explicație. Nicio demisie. Nicio asumare. Doar tăcere”, acuză Sindicatul Europol.

Abdullah Ataș l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu după ce a circulat cu peste 180 km/h prin București, având aproape 2 la mie alcool în sânge.