Marinescu: Când deținuții merg în permisie nu avem resursele suficiente pentru a-i păzi

După evadarea deținutului de cetățenie turcă de la Penitenciarul Rahova, ministrul Justiției susține că astfel de situații sunt rare, extrem de rare. El susține că la 3.000 de permisii acordate a fost înregistrat un singur caz în care deținutul nu s-a întors.

Ministrul Justiției a explicat că deținuții sunt evaluați periodic și că se acordă aceste recompense în raport de modul în care persoana, în penitenciar, participă la activități educative, la activități psihosociale, la activități religioase.

El adaugă că aceste modificări de regim țin de aprecierea pe care comisia din penitenciar o face și că atunci când un deținut iese din penitenciar este anunțată poliția.

„Haideți să discutăm onest și deschis. Avem un deficit de câteva mii de persoane care ar trebui să funcționeze în penitenciare. Având în vedere restricțiile financiare, nu putem să angajăm aceste persoane deși, dumneavoastră, vorbiți foarte corect de siguranța noastră, a tuturor. Când acești deținuți merg în permisie sau merg în afara perimetrului, nu avem resursele suficiente pentru a-i păzi și, în acest fel, nu putem nici să generăm venituri suplimentare, pentru că dacă ar merge, de exemplu, mai mulți la muncă, am genera și venituri pe care să le folosim inclusiv în aceste dotări”, a mai spus ministrul Justiției, la B1 Tv.

Atas Abdullah a fost dat în urmărire națională și internațională, după ce nu a revenit în Penitenciarul Rahova la expirarea permisiei acordate pentru perioada 23–26 ianuarie 2026.

Atas Abdullah era încarcerat din 2015 pentru săvârșirea infracțiunii de omor.