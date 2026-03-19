Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună

Joi dimineață, președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat la sediul NATO din Bruxelles, unde a susținut o conferință de presă separată pentru a discuta despre prioritățile interne ale țării, în contextul actual al negocierilor pentru bugetul de stat.

Președintele a fost întrebat despre situația bugetului, fiind menționat că, deși la Varșovia acesta declarase că bugetul va fi votat în martie, votul final nu a avut încă loc în Parlament.

„Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a fost de asemenea întrebat despre viitorul coaliției de guvernare, având în vedere tensiunile recente și discuțiile interne din PSD și PNL privind posibile schimbări de poziții politice.

„Foarte bine, e democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună.”, a declarat președintele.

Ședința coaliției de guvernare pe criza bugetului

Scandalul din jurul bugetului de stat pe 2026 se prelungește în ziua de joi, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o ședință a coaliției de guvernare.

La discuții au fost invitați liderii partidelor din coaliție, inclusiv premierul Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca disputa legată de amendamentele PSD și de parcursul proiectului de buget în Parlament.

„România are nevoie de un buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan reporterilor, înainte de începerea ședinței.

Discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unui nou blocaj politic în coaliția de guvernare, iar plenul reunit programat pentru miercuri seara a fost amânat.

Tensiunile au escaladat după ce PSD a amenințat că nu va vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei solicitată pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis explicit, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va susține anexele fără această sumă.