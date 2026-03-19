Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună

Nicușor Dan spune că liderii politici trebuie să ajungă la un compromis pentru a adopta bugetul cât mai repede și că partidele pro-occidentale sunt obligate să guverneze împreună.
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri"
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României
„România, mai sigură decât oricând". Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO
O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower"
Nițu Maria
19 mart. 2026, 11:28, Politic

Joi dimineață, președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat la sediul NATO din Bruxelles, unde a susținut o conferință de presă separată pentru a discuta despre prioritățile interne ale țării, în contextul actual al negocierilor pentru bugetul de stat.

Președintele a fost întrebat despre situația bugetului, fiind menționat că, deși la Varșovia acesta declarase că bugetul va fi votat în martie, votul final nu a avut încă loc în Parlament.

„Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a fost de asemenea întrebat despre viitorul coaliției de guvernare, având în vedere tensiunile recente și discuțiile interne din PSD și PNL privind posibile schimbări de poziții politice.

„Foarte bine, e democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună.”, a declarat președintele.

Ședința coaliției de guvernare pe criza bugetului

Scandalul din jurul bugetului de stat pe 2026 se prelungește în ziua de joi, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o ședință a coaliției de guvernare.

La discuții au fost invitați liderii partidelor din coaliție, inclusiv premierul Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca disputa legată de amendamentele PSD și de parcursul proiectului de buget în Parlament.

„România are nevoie de un buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan reporterilor, înainte de începerea ședinței.

Discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unui nou blocaj politic în coaliția de guvernare, iar plenul reunit programat pentru miercuri seara a fost amânat.

Tensiunile au escaladat după ce PSD a amenințat că nu va vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei solicitată pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis explicit, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va susține anexele fără această sumă.

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cristina Maria, o româncă de 46 de ani, s-a deghizat în călugăriță și a bătut la ușa unei pensionare. Ce a urmat
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor