Viscol pe șoselele din sud și est: drumuri naționale închise și restricții. Trafic controlat pe A2

Trafic controlat pe A2, din cauza vizibilității reduse

Pe autostrada A2, între km 10 și km 64, se circulă în regim controlat, cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite.

Situația pe tronsoane este următoarea:

A0 + A2 (km 10–64): carosabil acoperit parțial cu 2–5 cm zăpadă, ninsoare, temperaturi negative;

A2 (km 64–80): carosabil acoperit cu zăpadă, temperaturi negative, ninsoare;

A2 (km 84–160): carosabil umed, fără precipitații semnificative; trafic normal, vânt lateral care afectează pe alocuri vizibilitatea.

Condiții de iarnă și pe A1; se acționează cu material antiderapant

Pe autostrada A1, traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe porțiuni:

A0 și A1 (km 11–64): carosabil ud, pe alocuri cu strat subțire de zăpadă; ninsoare; aproximativ -1°C; trafic normal;

km 64–94: carosabil acoperit parțial cu strat subțire de zăpadă; ninsoare; trafic normal;

km 94–149: carosabil cu zăpadă depusă; ninsoare; trafic normal.

Pe întreg tronsonul se semnalează vânt care viscolește precipitațiile, intervenindu-se cu material antiderapant.

Ninsoare și vânt puternic pe A0 și A3; condiții bune pe A7

Pe autostrăzile A0 și A3 se circulă pe carosabil acoperit cu zăpadă, cu ninsoare și intensificări puternice ale vântului.

În schimb, pe A7 se circulă pe carosabil uscat, cu vânt puternic, fără restricții de trafic.

Județul Giurgiu: trafic oprit pe DN 5D spre vamă, din cauza coloanei de camioane

În Giurgiu, pe DN 5D dinspre municipiu către vama cu Bulgaria, circulația este oprită din cauza unei coloane de camioane formate pe fondul lucrărilor de reparații la Podul Giurgiu – Ruse. Traficul este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Drumuri naționale închise din cauza vremii

Sunt semnalate drumuri naționale cu trafic oprit din cauza condițiilor meteorologice:

DN 21A Țăndărei (IL) – Bărăganul (BR);

DN 3 Islaz (IF) – Călărași (CL).

Restricții temporare pentru autovehicule grele

Pentru MTMA > 7,5 tone:

DN 3A (km 0+000 – 43+000), între Lehliu-Gară (CL) – Drajna Nouă (CL);

DN 4 (km 20+300 – 59+000), între Frumușani (CL) – Oltenița (CL).

Pentru MTMA > 3,5 tone:

DN 21 Slobozia (IL) – Viziru (BR);

DN 2C Slobozia (IL) – Costești (BZ);

DN 2A Slobozia (IL) – Urziceni (IL).

Recomandările poliției pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto: