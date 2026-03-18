Pași pentru reluarea exploatării grafitului în zona Baia de Fier, județul Gorj

Potrivit proiectului prezentat pe site-ul ministerului, reluarea activității miniere în Baia de Fier va asigura materie primă pentru o gamă foarte variată de produse specifice tehnologiilor avansate din industriile auto (baterii pentru vehicule electrice), electronică (producerea grafenei) și constructoare de mașini.

În prezent, în arealul minei Baia de Fier, județul Gorj, exista două perimetre miniere cu rezervă omologată pentru grafit la Cătălinu și Ungurelașu.

„Aceste perimetre au fost aprobate la închidere definitivă și monitorizare a factorilor de mediu postînchidere prin Hotărârea Guvernului nr. 1008/2006 (…) pentru perimetrul Catalinu, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 (…) pentru perimetrul Ungurelașu”, se arată în proiect.

MEDAT arată că în Europa există zăcăminte de grafit exploatate într-un grup restrâns de țări ca Ucraina, Rusia, Cehia, Norvegia și Turcia, dar acestea sunt nesemnificative sub aspect cantitativ și calitativ.

„Dependența totală a UE de importuri în prezent poate asigura statutului roman o cotă de piață foarte importantă ulterior reluării exploatării grafitului din zăcământul de la Baia de Fier, cuprinzând mina Cătălinu şi cariera Ungurelaşu", se mai spune în proiect.