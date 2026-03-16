Ministerul Economiei propune anularea închiderii unei mine și unei cariere pentru exploatarea unor materii critice. Încasările ar urma să fie de sute de milioane de euro anual

Ministerul Economiei propune scoatere minei Cătălinu și a carierei Ungurelașu din zona Baia de Fier, Gorj, de pe lista celor închise, astfel încât să poată fi demarat un proiect de exploatare a materiilor prime critice inițiat de Societatea Națională a Sării S.A. (SNS SALROM).

Mai concret, este vorba de un proiect implementat de SALROM, companie de stat din portofoliul MEDAT, ce prevede extracția grafitului de calitate pentru baterii din arealul „Baia de Fier” și implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii.

Acesta este unul dintre cele trei proiecte românești aflate pe Lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană acum aproape un an, pe 25 martie 2025, în urma Apelului de proiecte lansat de către Executivul comunitar în contextul Regulamentului UE al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020 (Critical Raw Materials Act – CRMA), potrivit notei de fundamentare a proiectului de HG.

Acesta include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

„Se pune accent pe ranforsarea lanțurilor de aprovizionare ale UE, cu o localizare accentuată acestora la nivel național pentru tehnologiile energetice curate, asigurându-se resursele necesare pentru utilizarea în bateriile pentru vehicule electrice și alte soluții de stocare a energiei ce poate asigura statutului român o cotă de piață foarte importantă ulterior reluării exploatării grafitului din zăcământul de la Baia de Fier. Reluarea activității miniere în arealul Baia de Fier va asigura materie primă pentru o gamă foarte variată de produse specifice tehnologiilor avansate din industriile auto (baterii pentru vehicule electrice), electronică (producerea grafenei) și constructoare de mașini”, conform documentului citat.

În arealul „Baia de Fier”, județul Gorj, exista două perimetre miniere cu rezervă omologată pentru grafit la Cătălinu si Ungurelasu. Aceste perimetre au fost aprobate la închidere definitiva și monitorizare a factorilor de mediu postînchidere prin Hotărârile de Guvern nr. 1008 din 2 august 2006 pentru perimetrul Cătălinu, respectiv 644 din 20 iunie 2007 pentru perimetrul Ungurelasu.

SNS SALROM deține licența de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase nr. 634/1999 în perimetrul Ungurelașu – Polovragi, licență prelungită prin H.G. nr. 639/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 746 din 8 august 2025.

În cadrul demersului de prelungire a acestei licențe compania SALROM a transmis către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon documentația care dovedește capacitatea tehnico – economica de dezvoltare a exploatării zăcământului.

„Neadoptarea prezentei hotărâri generează riscul pierderii de către compania națională promotoare a proiectului a oportunităților de finanțare a proiectelor strategice create de acest regulament și implicit a oportunității de relansare la nivel național a domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță critică în atingerea obiectivelor strategice economice și realizarea tranziției energetice către tehnologii verzi în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice”, se arată în documentul citat.

Venituri semnificative la buget

Conform notei de fundamentare, în Europa există zăcăminte de grafit exploatate într-un grup restrâns de țări ca Ucraina, Rusia, Cehia, Norvegia și Turcia, dar acestea sunt nesemnificative sub aspect cantitativ și calitativ.

„Dependența totală a UE de importuri în prezent poate asigura statutului român o cotă de piață foarte importantă ulterior reluării exploatării grafitului din zăcământul de la Baia de Fier (cuprinzând mina Cătălinu şi cariera Ungurelaşu), acesta putând constitui materie primă pentru o gamă foarte variată de produse specifice tehnologiilor avansate din industriile auto (baterii pentru vehicule electrice), electronică (producerea grafenei) și constructoare de mașini”, se arată în document.

În condițiile actuale ale pieței și la nivelul actual al prețului grafitului pur, de aproximativ 20.000USD/tonă, reluarea activității în perimetrul Ungurelașu – Polovragi în cadrul implementării proiectului SALROM, cu atingerea țintei de producție de 15.000 tone/an stabilite in proiect, poate genera companiei venituri de aproximativ 300 de milioane de dolari anual, cu o contribuție însemnată la bugetul de stat prin plata taxelor si redevențelor si a dividendelor.