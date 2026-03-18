Tânăr din Dolj, prins după ce a fugit în Italia. Tânărul a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri de risc și mare risc

„În urma schimbului de informații realizat de Biroul Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R., cu Biroul Sirene Italia, în seara zilei de 17 martie 2026, a fost prins, în Bologna, un tânăr în vârstă de 32 de ani, din județul Dolj, condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Tânărul a luat decizia să plece din țară, în 11 februarie, cât timp acesta se afla sub control judiciar fiind monitorizat pentru săvârșirea infracțiunii de de trafic de persoane. El și-a distrus brățara electronică de monitorizare și a fugit din țară. Apoi, polițiștii au solicitat înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă, măsură aprobată de instanța de judecată.

Tânărul, condamnat la închisoare pentru trafic de droguri

Ulterior, în 20 februarie, Tribunalul Dolj a emis pe numele tânărului mandat de executare a pedepsei închisorii, acesta fiind condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, o altă faptă pe care bărbatul a comis-o în 2022.

Pentru că bărbatul fugise din țară, polițiștii au transmis o alertă în Sistemul de Informații Shengen, pe numele tânărului, alertă la care au răspuns autoritățile italiene.

„Întrucât acesta s-a sustras executării pedepsei, la data de 25 februarie a.c., Biroul SIRENE Romania a introdus o semnalare în Sistemul de Informații Schengen pe numele tânărului de 32 de ani, din comuna Lipovu, județul Dolj, solicitându-se arestarea acestuia în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare emis de către Tribunalul Dolj.

Biroul SIRENE România a efectuat schimb de informații cu SIRENE Italia beneficiind inclusiv de sprijinul Atașatului de Afaceri Interne din Italia, în legătură cu posibila locație a persoanei urmărite, iar aspectele transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj s-au confirmat”, au transmis polițiștii IPJ Dolj.

În prezent, sunt îndeplinite procedurile judiciare pentru punerea în executare a mandatului european de arestare.