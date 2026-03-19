Grindeanu, după ce s-a ajuns la un compromis privind deblocarea bugetului: Mă declar satisfăcut de ședința coaliției

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat joi, după ce s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. „Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate”, a spus Sorin Grindeanu.
Coaliția merge mai departe. Bolojan: S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută
Coaliția merge mai departe. Bolojan: S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Nicușor Dan despre spijinul oferit de SUA: „Componentele întăresc scutul de la Deveselu, oferind protecție suplimentară pentru România și Europa”
Nicușor Dan despre spijinul oferit de SUA: „Componentele întăresc scutul de la Deveselu, oferind protecție suplimentară pentru România și Europa”
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Diana Nunuț
19 mart. 2026, 12:15, Politic

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat joi, după ce discuțiile din cursul dimineții s-au finalizat cu găsirea unei formule prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget.

„Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că, la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD. Pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică. Noi l-am propus undeva în septembrie și a fost aprobat după șase luni. La fel acum avem acest pachet de solidaritate propus de la începutul lunii februarie. (…) E bine că se termină cu bine. Sunt convins că și schemele propuse de Ministrul Energiei și de Ministrul Agriculturii legate de scumpirile la pompă, tot așa vor fi acceptate”, a spus Sorin Grindeanu la finalul ședinței cu liderii coaliției.

Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan, potrivit cărora cele patru partide aflate la guvernare „sunt condamnate să guverneze”, Sorin Grindeanu a spus: „Nu știu, mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema. Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, așa cum bine știți, tot aici, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției. Într-un final, înțelepciunea celorlalți din coaliție a revenit”.

Cu puțin timp înainte, premierul Ilie Bolojan a anunțat s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. Ca urmare, criza politică s-a deblocat.

Conform calendarului prezentat de premier, astăzi sunt programate și dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului, iar vineri va avea loc votul final.

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor