Concluzia lui Fritz după scandalul legat de pachetul social: Este o veste proastă pentru toți românii

Dominic Fritz a acuzat PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social.

„A fost o criză artificială, fabricată, premeditată, PSD și-a dorit să ajungem în acest moment pentru a arăta pisica partenerilor din coaliție că oricum pot găsi alte majorități … înțeleg că nu s-au înțeles ieri cu AUR”, a declarat Dominic Friz.

Liderul USR a mai spus că poziția PSD reprezintă o veste proastă pentru unii români.

„Acest lucru este o veste proastă pentru toți românii care doresc stabilitate, responsabilitate și un guvern care își vede de treabă”, a explicat Fritz.

El a avertizat că soluția adoptată joi de membrii coaliției va crește cheltuielile de anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. Ca urmare, criza politică s-a deblocat.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție aveam două posibilități. Prima era să creștem deficitul…, nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem componenta de cheltuieli”, a explicat Ilie Bolojan.

Practic, este vorba despre amânarea pentru anii următori a unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești.

„Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a mai transmis Ilie Bolojan

Bugetul ar putea fi aprobat vineri. Pachetul social a fost o condiție impusă de PSD pentru a aproba bugetul și a continua să rămână în coaliția de guvernare.