Prima pagină » Politic » Concluzia lui Fritz după scandalul legat de pachetul social: Este o veste proastă pentru toți românii

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat modul în care s-a încheiat scandalul din coaliția de guvernare legat de pachetul social. PSD a arătat pisica partenerilor din coaliție, este o veste proastă pentru toți românii, a fost concluzia liderului USR.
Dominic Fritz, atac la PSD: „Nu toți partenerii joacă corect și unii încearcă să construiască majorități paralele" / „PSD ar putea lua în calcul o guvernare cu alt partener, inclusiv AUR"
Grindeanu, după ce s-a ajuns la un compromis privind deblocarea bugetului: Mă declar satisfăcut de ședința coaliției
Grindeanu, după ce s-a ajuns la un compromis privind deblocarea bugetului: Mă declar satisfăcut de ședința coaliției
Coaliția merge mai departe. Bolojan: S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută
Coaliția merge mai departe. Bolojan: S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 13:22, Politic

Dominic Fritz a acuzat PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social.

„A fost o criză artificială, fabricată, premeditată, PSD și-a dorit să ajungem în acest moment pentru a arăta pisica partenerilor din coaliție că oricum pot găsi alte majorități … înțeleg că nu s-au înțeles ieri cu AUR”, a declarat Dominic Friz.

Liderul USR a mai spus că poziția PSD reprezintă o veste proastă pentru unii români.

„Acest lucru este o veste proastă pentru toți românii care doresc stabilitate, responsabilitate și un guvern care își vede de treabă”, a explicat Fritz.

El a avertizat că soluția adoptată joi de membrii coaliției va crește cheltuielile de anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. Ca urmare, criza politică s-a deblocat.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție aveam două posibilități. Prima era să creștem deficitul…, nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem componenta de cheltuieli”, a explicat Ilie Bolojan.

Practic, este vorba despre amânarea pentru anii următori a unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești.

„Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a mai transmis Ilie Bolojan

Bugetul ar putea fi aprobat vineri. Pachetul social a fost o condiție impusă de PSD pentru a aproba bugetul și a continua să rămână în coaliția de guvernare.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor