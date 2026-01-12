Poluare peste limite la Târgu Jiu. Subprefectul cere explicații și controale urgente

Subprefectul județului Gorj, Iani Gârbaciu, a cerut explicații instituțiilor de mediu în legătură cu valorile neobișnuit de mari ale poluării aerului, înregistrate mai săptămâni la rând în municipiul Târgu Jiu.

„Senzorii de poluare au înregistrat, în mod repetat, creșteri alarmante ale indicatorilor. Valorile ridicate PM10 și PM2.5 nu trebuie tratate ca simple informații statistice, pentru că au impact direct asupra sănătății noastre. ”, a transmis duminică seara subprefectul. El a atras atenția că riscurile sunt mai mari pentru copii, vârstnici și pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii.

Gârbaciu: Un paradox greu de ignorat

PM10 și PM2.5, particule foarte fine din aer, invizibile cu ochiul liber, care pot fi inhalate și pot ajunge adânc în plămâni și în sânge, sunt monitorizate tocmai pentru că depășirile repetate pot afecta grav sănătatea populației.

Potrivit subprefectului, situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât zona este percepută ca una verde. Trăim într-un județ de munte, cu dealuri, păduri, peșteri, ape, o faună și o floră bogată, dar totuși, în această perioadă, aici se înregistrează unele dintre cele mai ridicate valori ale indicatorilor de poluare”, a explicat Iani Gârbaciu.

A fost avertizată populația?

Oficialul gorjean spune că a considerat necesar să solicite explicații oficiale instituțiilor cu atribuții în domeniul mediului: „Am cerut un punct de vedere privind depășirile frecvente ale valorilor zilnice, informații despre eventuale controale pentru identificarea surselor de poluare și clarificări legate de ce se întâmplă în jurul stațiilor de monitorizare”.

Subprefectul a cerut să fie făcute publice verificările privind sursele poluării și modul în care populația a fost avertizată în perioadele cu aer încărcat. „Nu doar prin platforme online, ci și prin comunicate publice, prin presa locală, pe site-urile instituțiilor, pe rețelele sociale sau prin autoritățile locale”, a subliniat acesta.

Măsurători îngrijorătoare

„Avem oameni care cunosc domeniul mediului și îi rog să se implice pentru a identifica sursele acestor depășiri și pentru a găsi soluții”, a menționat Gârbaciu, subliniind nevoia de „seriozitate, transparență și asumare”.

„La noi, în ultima perioadă, senzorii au arătat rău. Foarte rău. Consider esențial ca situația să fie clarificată și comunicată transparent, cu rapiditate”, a mai transmis subprefectul.

Poluare concentrată în oraș

Orașul Târgu Jiu este situat în Depresiunea Târgu Jiu–Câmpu Mare, o zonă mai joasă înconjurată de forme de relief mai înalte. În astfel de condiții, mai ales în zilele fără vânt, aerul rece și poluat rămâne la nivelul solului și se dispersează greu, favorizând acumularea poluării deasupra orașului.

Localnicii susțin că problema pare concentrată exclusiv în zona orașului. Târgujienii spun că, la numai 5–10 kilometri în afara municipiului, aerul se schimbă vizibil, ceea ce alimentează ideea unei acumulări locale de poluare.

De la începutul lunii decembrie, aplicațiile de vreme au emis constant avertizări privind aerul foarte nesănătos în orașul Târgu Jiu, recomandând populației să limiteze ieșirile afară.