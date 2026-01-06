Zăpada și poleiul fac ravagii în Europa: accidente mortale și haos în trafic

Autoritățile din regiunea Landes, din sud-vestul Franței, au raportat trei morți în accidente, iar cel puțin alte două persoane ar fi murit în regiunea Île-de-France din jurul Parisului, unde autoritățile au ordonat camioanelor să nu mai circule pe șosele, deoarece ninsoarea a provocat luni blocaje de trafic uriașe.

Parisul s-a trezit, marți, acoperit de un strat de zăpadă pe acoperișurile și obiectivele sale turistice celebre, iar copiii ale căror școli nu au putut ține cursuri s-au bucurat de o zi liberă neașteptată, relatează AP.

Călătorii cu avionul au fost mai puțin fericiți, deoarece ninsorile abundente au forțat închiderea a șase aeroporturi din nordul și vestul Franței.

Probleme meteorologice în Olanda

Pe măsură ce zăpada cădea peste Olanda, aeroportul Schiphol din Amsterdam a raportat că aproximativ 400 de zboruri au fost blocate la sol, în timp ce echipajele lucrau pentru a curăța pistele și a dezgheța avioanele care așteptau să decoleze.

Sute de zboruri au fost, de asemenea, anulate luni la Amsterdam, iar pentru restul săptămânii erau prognozate noi ninsori.

Simpla deplasare către și dinspre aeroportul din afara capitalei olandeze a fost o adevărată provocare, din cauza punctelor înghețate și a unei defecțiuni software survenite dimineața devreme, care a aruncat în haos sistemul feroviar olandez.

Serviciile feroviare limitate au fost reluate mai târziu în cursul dimineții, dar rutele din jurul Amsterdamului au rămas în mare parte închise din cauza condițiilor de îngheț, a anunțat compania feroviară națională NS pe site-ul său web.

Aceasta a îndemnat navetiștii să „călătorească numai dacă este absolut necesar”.

Navetiștii obligați să meargă cu mașina la serviciu s-au confruntat, de asemenea, cu călătorii care au durat mult timp, deoarece zăpada și gheața au blocat traficul pe unele autostrăzi.

Vremea din Roma limitează numărul de participanți la binecuvântarea papei

În Roma, săptămânile de ploaie care au umflat râul Tiber peste maluri au atenuat din nou sărbătorile de Crăciun ale papei Leo al XIV-lea.

Piața Sfântul Petru a fost doar parțial plină marți, câteva mii de oameni înghesuindu-se sub umbrele colorate pentru a-l asculta pe Leo rostind binecuvântarea de Bobotează de la loggia Bazilicii Sfântul Petru.

Roma a fost inundată de ploi constante încă dinainte de Crăciun, iar primarul Roberto Gualtieri a emis marți o ordonanță care limitează accesul publicului în parcuri și alte zone expuse riscului de cădere a copacilor și inundații.

Mai la nord, zăpada a acoperit Bologna și le-a dat schiorilor din Dolomiți un motiv de bucurie, deși în următoarele zile sunt prognozate temperaturi sub zero grade în cea mai mare parte a nordului și centrului peninsulei.

Temperaturile scad brusc în Marea Britanie

Un val de frig a făcut ca temperatura în nordul Marii Britanii să scadă peste noapte la minus 12,5 grade Celsius, iar zăpada a perturbat transportul feroviar, rutier și aerian și a determinat închiderea a sute de școli.

Cursele de cai și meciurile de fotbal au fost anulate din cauza zăpezii și înghețului, o pană de curent cauzată de gheață a închis metroul din Glasgow, iar aeroportul John Lennon din Liverpool a fost închis pentru o perioadă luni.

Marți erau prognozați până la 15 centimetri de zăpadă în nordul Scoției, unde unii oameni erau deja blocați de zăpada căzută anterior. Andrew Bowie, legislator din nord-estul Scoției, a declarat că situația era „critică” și a solicitat trimiterea de soldați pentru a curăța zăpada și a aduce alimente și medicamente persoanelor blocate.

Balcanii înghețați

Atât zăpada abundentă, cât și ploile torențiale au lovit țările din Balcani, provocând revărsarea râurilor și creând probleme în trafic, precum și întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă. O femeie a murit luni în capitala Bosniei, Sarajevo, după ce o ramură acoperită de zăpadă i-a căzut în cap.

În Serbia vecină, unele municipalități din vest au introdus măsuri de urgență din cauza vremii nefavorabile.

Autoritățile din Serbia au avertizat șoferii să fie foarte atenți, deoarece mulți au plecat spre stațiunile de schi sau în alte locuri pentru Crăciunul ortodox de miercuri și weekendul următor.

Marți dimineață, gheața neagră a blocat mașinile și i-a obligat pe șoferi să parcheze pe marginea drumului în drumul lor spre Muntele Bjelasnica, deasupra orașului Sarajevo.

Vântul puternic și marea furtunoasă au lovit coasta Adriaticii în Croația și Muntenegru. Imaginile video au arătat cum marea a inundat casele de vacanță din Ada Bojana, în sudul Muntenegrului, în timpul unei furtuni.