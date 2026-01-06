Prima pagină » Știri externe » Un hotel din Minnesota a anulat rezervările pentru agenții de imigrare

Un hotel din Minnesota a anulat rezervările pentru agenții de imigrare

Un hotel Hilton din Minnesota a anulat rezervările pentru agenții de imigrare. Decizia a stârnit o amplă controversă în SUA. Agenții ICE se află în zonă pentru a participa la operațiunile împotriva migranților comandate de Administrația Trump.
Un hotel din Minnesota a anulat rezervările pentru agenții de imigrare
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 ian. 2026, 17:19, Social

Un hotel afiliat Hilton din SUA se află în centrul unei controverse, potrivit Le Figaro. Dezbaterea a izbucnit după publicarea, pe rețeaua de socializare X, a unor capturi de ecran care arătau e-mailuri atribuite hotelului Hampton Inn din Lakeville.

În aceste mesaje, agenții erau notificați cu privire la anularea rezervărilor lor după ce hotelul a identificat legătura lor cu Departamentul de Securitate Internă și controversata agenție de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Conform schimburilor de replici, hotelul a refuzat să găzduiască agenți ICE, invocând o creștere a rezervărilor. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a vorbit despre o „campanie coordonată” pentru a împiedica agenții săi să își îndeplinească atribuțiile. „Inacceptabil”, a transmis departamentul, acuzând Hilton că obstrucționează aplicarea legii privind imigrația. Alți oficiali federali au solicitat explicații publice lanțului hotelier.

Conducerea rețelei Hilton s-a distanțat rapid de scandal. Compania susține că hotelul din Minnesota este operat de o altă firmă care are poate lua decizii proprii.

Într-o declarație, conducerea Hilton a afirmat că aceste decizii „nu reflectă valorile grupului”, reiterând că hotelurile sale „sunt deschise tuturor” și că nicio formă de discriminare nu este tolerată. Grupul a indicat că este în contact cu hotelul și a anunțat că au fost oferite scuze, în timp ce angajaților afectați li s-au propus soluții de cazare.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor