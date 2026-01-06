Un hotel din Minnesota a anulat rezervările pentru agenții de imigrare

Un hotel afiliat Hilton din SUA se află în centrul unei controverse, potrivit Le Figaro. Dezbaterea a izbucnit după publicarea, pe rețeaua de socializare X, a unor capturi de ecran care arătau e-mailuri atribuite hotelului Hampton Inn din Lakeville.

În aceste mesaje, agenții erau notificați cu privire la anularea rezervărilor lor după ce hotelul a identificat legătura lor cu Departamentul de Securitate Internă și controversata agenție de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Conform schimburilor de replici, hotelul a refuzat să găzduiască agenți ICE, invocând o creștere a rezervărilor. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a vorbit despre o „campanie coordonată” pentru a împiedica agenții săi să își îndeplinească atribuțiile. „Inacceptabil”, a transmis departamentul, acuzând Hilton că obstrucționează aplicarea legii privind imigrația. Alți oficiali federali au solicitat explicații publice lanțului hotelier.

Conducerea rețelei Hilton s-a distanțat rapid de scandal. Compania susține că hotelul din Minnesota este operat de o altă firmă care are poate lua decizii proprii.

Într-o declarație, conducerea Hilton a afirmat că aceste decizii „nu reflectă valorile grupului”, reiterând că hotelurile sale „sunt deschise tuturor” și că nicio formă de discriminare nu este tolerată. Grupul a indicat că este în contact cu hotelul și a anunțat că au fost oferite scuze, în timp ce angajaților afectați li s-au propus soluții de cazare.