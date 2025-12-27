Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop și a avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat pentru perioada 27–29 decembrie.

Concluziile CMSU: vânt puternic, viscol și ninsori abundente

Potrivit informărilor prezentate, România va fi afectată de intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, polei și ghețuș, cu impact major în zonele montane și în mai multe regiuni ale țării. Vântul va atinge viteze de 40–60 km/h în majoritatea regiunilor, iar la munte rafalele pot depăși 110–130 km/h, reducând vizibilitatea chiar sub 50 de metri.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali local se pot acumula 15–20 cm, cu ninsori viscolite și troienire.

Avertisment pentru populație și turiști

Secretarul de stat Raul Pop a subliniat că situația este cu atât mai sensibilă cu cât mulți români se află în minivacanță, fiind atrași de zonele montane:

„Este foarte important ca populația să evite traseele montane în zonele aflate sub avertizare, să țină legătura cu Salvamont și să respecte recomandările autorităților. ANM va emite, punctual, avertizări nowcasting inclusiv de Cod Roșu, acolo unde situația o impune.”

Autoritățile locale vor transmite avertizările către operatorii din turism, conform procedurilor, pentru prevenirea situațiilor de risc.

Situația hidrologică: fără pericole majore, dar cu măsuri preventive

Din punct de vedere hidrologic, nu sunt prognozate fenomene periculoase. Debitele râurilor vor fi, în general, staționare sau în ușoară scădere. Dunărea are un debit de 2.900 m³/s la intrarea în țară, urmând să scadă spre 2.600 m³/s în zilele următoare.

Cu toate acestea, CMSU atrage atenția deținătorilor de amenajări hidrotehnice să ia măsuri urgente pentru:

prevenirea formării podurilor de gheață care pot bloca prizele și evacuatorii,

asigurarea sursei alternative de energie electrică, în cazul întreruperilor provocate de condițiile meteo extreme.

Concluzie

Autoritățile rămân în stare de alertă, monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteo și recomandă populației prudență maximă, evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate și respectarea tuturor avertizărilor emise de ANM.