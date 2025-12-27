Prima pagină » Social » Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul avertizărilor meteo de viscol și vânt puternic

Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul avertizărilor meteo de viscol și vânt puternic

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, sâmbătă, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
27 dec. 2025, 14:20, Social

Ședința a fost convocată de ministra Mediului, Diana Buzoianu, și a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Reuniunea a avut loc în contextul informărilor, atenționărilor și avertizărilor ANM privind intensificări ale vântului, ninsori, viscol, polei și scăderea vizibilității.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ținând cont că am intrat într-un episod de iarnă autentică, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane și până la 130-140km/h, ninsori viscolite și zone cu vizibilitate redusă. Tinând cont că mulți sunt în minivacanță este foarte important să aibă o atenție sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte și să țină legătura cu SALVAMONT. Autoritățile locale primesc toate avertizările și le vor transmite, conform procedurilor, și către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roșu, astfel încât populația să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Informare meteo: vânt puternic și ninsori în cea mai mare parte a țării

Potrivit informării meteorologice emise pentru intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

Vântul va avea viteze în general de 40–60 km/h în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, urmând ca până luni seara să se intensifice în cea mai mare parte a țării. La munte, rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În zona montană, precum și în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, cu depuneri de zăpadă de 5–10 cm, iar local, în Carpații Meridionali și Orientali, de 15–20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

