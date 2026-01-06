Pericol pe munte: avalanșe mari amenință Bucegii. Salvamont: Evitați zona alpină

Salvamont Prahova avertizează asupra unui risc MAJOR de avalanșe, de gradul 4, în zona montană înaltă a Bucegilor. La altitudini de peste 1.800 de metri s-a depus un strat consistent de zăpadă proaspătă, iar condițiile meteo din următoarele zile vor accentua pericolul.

Stratul de zăpadă a crescut semnificativ

Potrivit buletinului nivometeorologic, în ultimele zile s-au acumulat 20–40 de centimetri de zăpadă proaspătă, peste un strat mai vechi, incomplet stabilizat. În perioada următoare sunt prognozate noi ninsori, care pot adăuga local încă 10–20 de centimetri, izolat chiar mai mult.

Plăci de vânt și pericol ridicat pe pantele abrupte

Vântul puternic a transportat zăpada în zonele adăpostite, unde s-au format depozite consistente, iar în apropierea crestelor au apărut numeroase plăci de vânt.

Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la suprasarcină, care pot antrena zăpada recent depusă sau plăcile de vânt.

Recomandările Salvamont Prahova

Având în vedere riscul ridicat:

nu sunt recomandate deplasările în zona alpină înaltă , în special pe văile de abrupt;

schiorii sunt sfătuiți să practice schiul doar pe pârtiile deschise și amenajate ;

este recomandată evitarea completă a schiului off-piste.

Ce trebuie să faci în caz de incident

În cazul producerii unor incidente în zona montană, turiștii sunt sfătuiți să apeleze Salvamont prin numărul unic de urgență 112.