Prima pagină » Social » Pericol pe munte: avalanșe mari amenință Bucegii. Salvamont: Evitați zona alpină

Pericol pe munte: avalanșe mari amenință Bucegii. Salvamont: Evitați zona alpină

Salvamont Prahova trage un semnal de alarmă: munții Bucegi au devenit extrem de periculoși. La peste 1.800 de metri, riscul de avalanșe este mare, iar turiștii sunt sfătuiți să evite complet zona alpină.
Pericol pe munte: avalanșe mari amenință Bucegii. Salvamont: Evitați zona alpină
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026, 16:42, Social

Salvamont Prahova avertizează asupra unui risc MAJOR de avalanșe, de gradul 4, în zona montană înaltă a Bucegilor. La altitudini de peste 1.800 de metri s-a depus un strat consistent de zăpadă proaspătă, iar condițiile meteo din următoarele zile vor accentua pericolul.

Stratul de zăpadă a crescut semnificativ

Potrivit buletinului nivometeorologic, în ultimele zile s-au acumulat 20–40 de centimetri de zăpadă proaspătă, peste un strat mai vechi, incomplet stabilizat. În perioada următoare sunt prognozate noi ninsori, care pot adăuga local încă 10–20 de centimetri, izolat chiar mai mult.

Plăci de vânt și pericol ridicat pe pantele abrupte

Vântul puternic a transportat zăpada în zonele adăpostite, unde s-au format depozite consistente, iar în apropierea crestelor au apărut numeroase plăci de vânt.

Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la suprasarcină, care pot antrena zăpada recent depusă sau plăcile de vânt.

Recomandările Salvamont Prahova

Având în vedere riscul ridicat:

  • nu sunt recomandate deplasările în zona alpină înaltă, în special pe văile de abrupt;

  • schiorii sunt sfătuiți să practice schiul doar pe pârtiile deschise și amenajate;

  • este recomandată evitarea completă a schiului off-piste.

Ce trebuie să faci în caz de incident

În cazul producerii unor incidente în zona montană, turiștii sunt sfătuiți să apeleze Salvamont prin numărul unic de urgență 112.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor