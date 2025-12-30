Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan s-a întâlnit la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos

Ilie Bolojan s-a întâlnit la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof.
Foto: Guvernul României
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 14:06, Politic

Prim-ministrului României, Ilie Bolojan, și premierul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, s-au întâlnit marți la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.

Reprezentanții Guvernului au prezentat fotografii de la întâlnire.

Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții pe tema stadiului cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale.

Trupele NATO olandeze sunt implicate în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

