Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă

Întrebat dacă i-a scris lui Moș Crăciun, Bolojan a răspuns sec că nu și nici nu o va face. La întrebarea dacă își dorește ceva de aceste sărbători, premierul a afirmat că își dorește câteva zile de liniște. „Și îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare, pentru că am încredere în România, am încredere în românii și putem mult mai mult decât am demonstrat până acum”, a adpugat prim-ministrul.

Întrebat, mai departe, ce va face de sărbători, Bolojan a spus că cel puțin în seara de Crăciun și în prima zi va fi acasă.

Vin uneori colindători la el, prieteni sau niște artiști locali. Premierul nu colindă: „ Mă duc la mama”.

Jurnalista l-a întrebat pe premier dacă gătește. Răspunsul a fost din nou, sec: nu”.

Legat de mâncărurile preferate de Crăciun, Bolojan a menționat produsele tradiționale care se fac în regiunea sa, adică tot ce ține de produse de porc sau sarmale.