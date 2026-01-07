Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE

Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia Sandu.

Potrivit acestuia, cele două state urmăresc deschiderea în paralel a primelor capitole de negociere cu UE.

Zelenski a precizat că discuțiile au vizat și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniile comerțului, energiei și securității.

Totodată, a fost abordată întărirea colaborării trilaterale dintre Ucraina, Republica Moldova și România.

Liderul de la Kiev a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul invaziei declanșate de Rusia, subliniind importanța cooperării regionale într-un moment de securitate fragilă în Europa de Est.