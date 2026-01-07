Prima pagină » Știrile zilei » Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE

Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina și Republica Moldova lucrează coordonat pentru parcursul european, cu accent pe deschiderea simultană a primelor capitole de negociere cu Uniunea Europeană.
Rareș Mustață
07 ian. 2026, 19:48, Știri externe

Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia Sandu.

Potrivit acestuia, cele două state urmăresc deschiderea în paralel a primelor capitole de negociere cu UE.

Zelenski a precizat că discuțiile au vizat și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniile comerțului, energiei și securității.

Totodată, a fost abordată întărirea colaborării trilaterale dintre Ucraina, Republica Moldova și România.

Liderul de la Kiev a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul invaziei declanșate de Rusia, subliniind importanța cooperării regionale într-un moment de securitate fragilă în Europa de Est.

