Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, că demersul opoziției privind suspendarea sa din funcție este „total neserios”.
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 22:10, Politic

Declarațiile au fost făcute după reuniunea „Coaliției de Voință”, la Paris.

„Mi se pare total neserios. Adică putem să avem dezbatere pe multe lucruri, dar suspendarea, mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta”, a spus Nicușor Dan, întrebat fiind despre inițiativa anunțată de un grup de parlamentari.

În contextul acuzațiilor de ingerințe în actul de justiție, șeful statului a declarat că trebuie făcută diferența între declarație politică și acțiune politică.

„Trebuie să facem diferența între declarație politică și acțiune politică. O să vedem în momentul în care chiar o să începem, o să trimitem scrisori judecătorilor, o să vedem în ce măsură se încalcă Constituția. Nu cred că se încalcă în niciun fel. În momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independența magistratului și președintele întreabă dacă e așa sau nu e așa, nu cred că se încalcă niciun fel Constituția. Mi se pare total neserios subiectul”, a declarat Nicușor Dan.

În luna decembrie, senatorul Ninel Peia, din Grupul parlamentar PACE Întâi România, a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze procedura de suspendare a președintelui României.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan este acuzat de imixtiuni în funcționarea justiției, după ce șeful statului a vorbit despre organizarea unui referendum în rândul magistraților.

