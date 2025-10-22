Helmut Stürmer, mare scenograf al teatrului european, a murit la vârsta de 83 de ani

„A plecat Helmut Stürmer, un mare scenograf al teatrului european. La TNB îi rămânem profund recunoscători: scenografia spectacolului „Mary Stuart”, pe care ne-a lăsat-o ca testament, va continua să poarte semnătura lui – un spațiu de lumină, rigoare și poezie, iar „Două loturi” a rămas cu siguranță un spectacol-reper pentru teatrul românesc, purtând amprenta sa inconfundabilă”, transmite Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti.

Helmut Stürmer s-a născut în anul 1942, în Timișoara. A absolvit Institutul de Arte Plastice din București, la clasa profesorului Paul Bortnovski. Între anii 1968 și 1977 a fost scenograf la Teatrul de Stat din Sibiu și la Bulandra din București. Pe lângă nenumărate spectacole pentru teatrele din Arad, Cluj, Brașov, București, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara, a făcut scenografia și pentru mai multe filme artistice, în regia lui Dan Pița, Mircea Veroiu, Radu Gabrea și Alexandru Tatos.

În 1971 și 1975, la invitația Teatrului Municipal din Köln, a fost scenograful unor spectacole regizate de David Esrig și Roberto Ciulli. A urmat, la Teatrul Municipal din München (1976) și la Old Tote Theater din Sydney (1977), spectacolul „Azilul de noapte”, în regia lui Liviu Ciulei.

În 1977, Helmut Stürmer s-a stabilit în Republica Federală Germană, iar în următorii 30 de ani a lucrat, printre altele, la Théatre de la Ville din Paris, Deutsches Schauspielhaus din Hamburg, Theatre de l’Union din Limoges, Opera din Karlsruhe, Teatrele Naționale din Craiova și Cluj, Opera din Bonn, Royal Shakespeare Company, colaborând adesea cu Silviu Purcărete.

Printre numeroasele premii primite de-a lungul carierei se numără Premiul UNITER pentru cea mai bună scenografie pentru spectacolul „Așa este (dacă vi se pare)” (Teatrul Național din Craiova, regia Vlad Mugur, 2001), Premiul UNITER pentru întreaga activitate și premiul Festivalului Teatrelor Maghiare din Pécs pentru cel mai bun decor și cele mai bune costume ale stagiunii 2005 -2006, pentru spectacolul „Troilus și Cresida” de la Teatrul „Katona Jószef” din Budapesta, regia Silviu Purcărete, Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru „Hamlet” de Shakespeare, Teatrul Nottara, regia Dinu Cernescu (1974) sau Premiul Criticii, pentru „Tănase Scatiu”, regia Dan Pița (1975).

Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti transmite condoleanțe familiei îndurerate și Teatrului românesc pentru această grea pierdere.