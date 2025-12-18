Prima pagină » Social » Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii

Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii

O boală respiratorie extrem de contagioasă crește alarmant. 70% dintre statele americane au scăzut sub rata țintă de vaccinare de 95%.
Andreea Tobias
18 dec. 2025, 11:50, Social

O boală respiratorie extrem de contagioasă revine în forță. Medicii trag un semnal de alarmă. Bebelușii sunt cei mai expuși. Boala începe ca o răceală obișnuită, dar poate deveni mortală. Cifrele sunt îngrijorătoare.

Tusea convulsivă, cunoscută și sub numele de pertussis, este boala care îngrijorează autoritățile. Este cauzată de bacteria Bordetella pertussis. Accesele violente de tuse persistă luni de zile. Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) confirmă creșterea cazurilor. Boala se răspândește rapid, scrie Independent.

Până la 6 decembrie, CDC a înregistrat 26.632 de cazuri în acest an. Este semnificativ mai mult decât cele 7.063 de cazuri raportate în 2023. Față de 2024, când au fost 38.855 de cazuri, există o scădere. Dar tendința pe termen lung îngrijorează.

Boala care atacă bebelușii

Bebelușii sub un an sunt cei mai expuși riscului. Pot prezenta simptome care le pun viața în pericol. CDC afirmă că mulți copii nu tușesc deloc. Ei au însă dificultăți grave de respirație. Boala poate fi letală pentru cei mici.

Cea mai bună metodă de prevenire este vaccinarea. Se recomandă vaccinul DTaP pentru copiii mici. Acesta protejează împotriva pertussisului, difteriei și tetanosului.

Scăderea dramatică a vaccinării

O investigație NBC News/Universitatea Stanford arată cifre alarmante. Aproximativ 70% dintre județele din 31 de state au scăzut sub rata țintă. Pragul de 95% vaccinare nu mai este atins. În statele care au furnizat date începând cu 2019, peste 75% dintre județe au înregistrat scăderi.

Scepticismul față de vaccinuri a crescut. Pandemia de Covid-19 a amplificat fenomenul. În anul școlar 2024-2025, acoperirea cu multiple vaccinuri a scăzut. DTaP, poliomielită, varicelă și MMR – toate înregistrează declin. Mai mult de jumătate din state raportează scăderi.

Istoria bolii

Vaccinurile cu celule întregi au fost autorizate în SUA în 1914. Vaccinul combinat a devenit disponibil în 1948. Până în anii 1950, boala afecta între 70.000 și 265.000 de persoane anual. Datele CDC datează din 1922.

