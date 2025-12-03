Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artan până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea

Potrivit informațiilor obținute de Cancan, acesta s-ar fi confruntat în ultimul an cu un cancer renal agresiv. Mai mult, Artan ar fi trăit cu un singur rinichi după o intervenție mai veche, ceea ce ar fi complicat dramatic evoluția bolii. Informația nu a fost făcută publică în timpul vieții sale, iar artistul a preferat să-și ducă suferința în tăcere.

Un AVC în trecut și tratamente puternice

Mai mult, se pare că nu ar fi fost primul accident vascular suferit de solist. Surse noastre afirmă că, în urmă cu aproximativ un an, acesta ar fi trecut printr-un episod similar, urmat de un tratament dur, care i-ar fi afectat inclusiv comportamentul. (CITEȘTE MAI MULT AICI!)