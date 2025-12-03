Un fenomen neobișnuit ar putea apărea pe cer miercuri noapte, după erupția solară

Erupția solară, clasificată X1.9 de NASA, ar putea duce la furtuni geomagnetice începând de miercuri seara. Erupția solară a fost însoțită de o ejecție de masă coronală care se îndreaptă spre Pământ.

Fenomenul a avut loc la nivelul unui grup de pete solare apărute recent pe limbul Soarelui. Acest grup este considerat unul dintre cele mai impresionante din ultimul deceniu.

Erupția solară a perturbat comunicațiile radio

Potrivit Observatorului Solar Dynamics al NASA, citat de Le Figaro, fenomenul a perturbat pentru scurt timp comunicațiile radio în Australia. Anumite părți din Asia de Sud-Est au fost, de asemenea, afectate.

Explozia a fost însoțită de o ejecție de masă coronală, un nor de particule și câmpuri magnetice. Atunci când lovește Pământul, aceasta poate declanșa furtuni geomagnetice și poate afecta sateliții, rețelele electrice și sistemele de navigație.

Alertă de furtună geomagnetică pentru miercuri

NOAA – Agenția Americană de Observare Oceanică și Atmosferică – a emis o alertă de furtună geomagnetică. Aceasta vizează noaptea de miercuri, 3 decembrie, până joi, 4 decembrie.

Impactul poate ajunge la clasa G3, considerată „puternică” de către experți. Dacă condițiile sunt favorabile, aceste perturbări ar putea face vizibile aurorele boreale până la latitudini mai joase decât de obicei.

Erupția solară clasificată X1.9

NASA a clasificat această erupție solară ca fiind de tip X1.9. Aceasta reprezintă una dintre cele mai puternice categorii de erupții solare.

Grupul de pete solare responsabil, denumit AR4299, rămâne sub observație. Activitatea sa ar putea genera alte erupții în săptămânile următoare.

Când să observi aurorele boreale

Strălucirea fenomenului va depinde de orientarea exactă a erupției solare. Vremea locală ar putea, de asemenea, limita vizibilitatea.

Noaptea de miercuri spre joi oferă cele mai mari șanse de a observa aurorele boreale. Emisfera nordică va avea cele mai bune oportunități de vizionare.

Meteorologii rămân atenți la grupul de pete solare AR4299. Acesta ar putea continua să producă erupții solare în perioada următoare.