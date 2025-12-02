A murit Adrian Pleșca „Artan”, voce emblematică a rockului românesc, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan

Decesul a fost anunțat inițial de Radio București FM, iar ulterior confirmat de mai multe publicații și de muzicieni apropiați ai scenei rock, care au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.

Potrivit surselor citate de presă, Artan ar fi suferit un accident vascular cerebral în locuința sa, fiind transportat de urgență la Spitalul Pantelimon din București, unde medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

O viață dedicată muzicii

Artan a fost una dintre cele mai recognoscibile voci ale rockului alternativ românesc, marcând profund scena muzicală atât cu Timpuri Noi, cât și cu Partizan. Cu Timpuri Noi, a fost unul dintre pionierii rockului underground din România post-comunistă, iar odată cu Partizan a cunoscut succesul de masă prin piese devenite imnuri pentru public, precum „Fata mea”.

Pe lângă activitatea din cele două trupe, Artan a cântat și în Corul Radio România, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă și consolidându-și reputația de muzician complet.