Lapte praf pentru sugari retras din magazine. Ce loturi sunt contaminate cu bacterii

ANSVSA informează consumatorii că rechemarea, făcută ca măsură de precauție, vizează doar loturile menționate, celelalte produse Nestlé NAN nefiind afectate.

Rechemarea a fost inițiată împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, unde au fost comercializate produsele contaminate cu bacterii.

Produse și loturi afectate

NAN 1 Comfortis 800 g:

Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 800 g:

Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 400 g:

Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Ce este Bacillus cereus

Bacillus cereus este o bacterie care poate provoca intoxicații alimentare, manifestate prin simptome gastro-intestinale precum greață, vărsături și diaree. Contaminarea a fost identificată pe linia de producție pe care au fost fabricate loturile vizate.

Recomandare pentru consumatori

Persoanele care au cumpărat produsele din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.