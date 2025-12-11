Lapte praf pentru sugari retras din magazine. Ce loturi sunt contaminate cu bacterii

ANSVSA informează consumatorii că rechemarea, făcută ca măsură de precauție, vizează doar loturile menționate, celelalte produse Nestlé NAN nefiind afectate.
Rechemarea a fost inițiată împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, unde au fost comercializate produsele contaminate cu bacterii.
NAN 1 Comfortis 800 g:
NAN 1 Optipro 800 g:
NAN 1 Optipro 400 g:
Bacillus cereus este o bacterie care poate provoca intoxicații alimentare, manifestate prin simptome gastro-intestinale precum greață, vărsături și diaree. Contaminarea a fost identificată pe linia de producție pe care au fost fabricate loturile vizate.
Persoanele care au cumpărat produsele din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.