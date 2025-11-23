Ultimele antibiotice își pierd eficiența în fața unei maladii vechi, care revine în forță

Oamenii de știință avertizează că Salmonella Typhi, bacteria care provoacă febra tifoidă, evoluează într-un ritm îngrijorător, devenind rezistentă la aproape toate tratamentele existente. Tulpinile XDR – tulpini extrem de rezistente la majoritatea antibioticelor – nu mai răspund la tratamentul obișnuit.

Un studiu amplu, citat de Science Alert, a analizat genomurile a aproximativ 3.500 de tulpini colectate între 2014 și 2019 din Nepal, Bangladesh, Pakistan și India. Concluzia cercetătorilor a fost ca tulpinile XDR se răspândesc accelerat, înlocuind rapid variantele mai slabe, care încă pot fi tratate. Iar fenomenul nu se limitează la Asia de Sud.

„Viteza cu care tulpinile extrem de rezistente au apărut și s-au răspândit este un real motiv de îngrijorare”, a atras atenția Jason Andrews, cercetător în boli infecțioase la Universitatea Stanford.

Rezistență la antibiotice noi și vechi

Inițial, antibioticele precum ampicilina sau cloramfenicolul erau eficiente. Ulterior, medicii s-au bazat pe chinolone – antibiotice care blochează multiplicarea bacteriei – și pe cefalosporine, din familia penicilinelor, folosite în infecțiile severe. De asemenea, s-au folosit și macrolide, care opresc producerea proteinelor necesare dezvoltării bacteriei.

Dar până la începutul anilor 2000, peste 85% dintre cazurile din Asia de Sud și Singapore prezentau mutații care anulau efectul antibioticelor. În prezent, singurul antibiotic oral care mai funcționează este azitromicina. „Însă nu pentru mult timp”, spun medicii.

Studiul arată că mutațiile care conferă rezistență la azitromicină încep deja să circule. „Aceste modificări amenință eficacitatea tuturor antimicrobienelor orale pentru tratarea tifoidei”, explică autorii. Dacă aceste mutații ajung în tulpinile XDR, tratamentele orale ar putea deveni complet inutile.

Risc în întreaga lume, nu doar local

COVID-19 ne-a demonstrat cât de ușor se pot răspândi bolile într-o lume globalizată, iar scenariul pare să se repete. Deși 70% dintre cazuri provin din Asia de Sud, tulpinile rezistente au fost depistate în Africa, Asia de Sud-Est. Au fost raportate cazuri inclusiv în SUA, Canada și Marea Britanie. Din 1990 încoace, au fost documentate aproape 200 de cazuri de răspândire internațională.

Vaccinul pot preveni o criză majoră

Experții insistă că soluția nu este doar dezvoltarea de noi antibiotice, ci și extinderea accesului la vaccinuri. Pakistanul a fost prima țară care a introdus vaccinarea anti-tifoidă de rutină, iar alte câteva state încep să îi urmeze exemplul.

Potrivit CDC – cea mai importantă agenție americană de sănătate publică, Organizația Mondială a Sănătății a pre-calificat patru vaccinuri conjugate împotriva tifoidei, recomandate pentru programele naționale de imunizare din țările endemice.

Un alt studiu, din India, arată că vaccinarea copiilor în zonele urbane ar putea reduce cu până la 36% cazurile și decesele provocate de infecția cu Salmonella Typhi.

Un avertisment fără echivoc

Rezistența la antibiotice provoacă deja mai multe decese decât HIV/SIDA sau malaria. Iar în 2024 au fost raportate peste 13 milioane de cazuri de tifoidă la nivel modial.

„Nu este timp de pierdut”, avertizează autorii studiului. Fără măsuri rapide, lumea s-ar putea confrunta cu o nouă criză sanitară majoră, una pentru care armele terapeutice încep deja să se epuizeze.