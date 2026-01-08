Un agent imigrări a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, primarul contestă autoapărarea

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a respins categoric afirmația administrației Trump că agentul a tras în legitimă apărare, spunând că înregistrarea video a împușcăturii contrazice direct ceea ce el a numit „povestea falsă” a guvernului, relatează Reuters.

„Ei încearcă deja să prezinte acest incident ca pe o acțiune de autoapărare”, a declarat Frey, vizibil furios, în cadrul unei conferințe de presă. „După ce am văzut eu însumi înregistrarea video, vreau să spun tuturor în mod direct că asta este o minciună sfruntată”.

Frey a acuzat agenții federali de imigrare că au provocat haos în oraș, spunându-le celor de la ICE: „Plecați naibii din Minneapolis”. Dar el a îndemnat și locuitorii să rămână calmi.

Împușcăturile au atras sute de protestatari în stradă, în apropierea locului incidentului, unii dintre ei fiind întâmpinați de agenți federali înarmați până în dinți, purtând măști de gaz, care au tras cu gaze lacrimogene.

Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a Departamentului Securității Interne, a declarat într-o postare pe X că ofițerul Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a început să tragă după ce un „revoluționar violent” a încercat să calce cu mașina ofițerii ICE într-un „act de terorism intern”. Agentul, se afirmă în declarație, a salvat mai multe vieți.

„Presupusul autor a fost lovit și a decedat”, a scris ea. „Ofițerii ICE care au fost răniți se vor recupera complet”.

Desfășurarea evenimentului tragic

Videoclipurile cu împușcăturile postate pe rețelele sociale și verificate de Reuters au ridicat îndoieli cu privire la versiunea guvernului. Un videoclip distribuit pe scară largă arată un SUV Honda maro care blochează parțial o stradă. La începutul clipului, șoferul avansează încet înainte de a opri pentru a lăsa o altă mașină să treacă. Șoferul, cu geamul coborât, pare apoi să facă semn unei camionete care se apropie să treacă și ea. În schimb, camioneta oprește, iar doi ofițeri ies și se apropie de vehicul pe jos. În timp ce unul dintre agenți îi ordonă șoferului să coboare din SUV și apucă mânerul ușii, vehiculul dă puțin înapoi, iar un al treilea agent vine în fața mașinii din partea pasagerului. Șoferul accelerează, virând volanul spre dreapta, în ceea ce pare a fi o încercare de a se îndepărta de polițiști. Agentul din fața mașinii scoate arma, face un pas înapoi și trage, bara din față stânga a mașinii trecând foarte aproape de picioarele sale. El trage trei focuri, cel puțin unul dintre ele după ce bara din față a mașinii a trecut deja de el. Din videoclip nu reiese clar dacă mașina a lovit polițistul, care a rămas în picioare pe tot parcursul incidentului. După ce se trag focurile, mașina accelerează pe stradă și se lovește de mașini parcate și de un stâlp.

Minnesota Star Tribune a raportat că numele femeii era Renee Nicole Good, citând-o pe mama ei, care a descris-o pe fiica sa ca fiind „extrem de compasională” și a spus că nu era genul de persoană care să se confrunte cu agenții ICE. Good locuia cu partenerul ei în Twin Cities, cum sunt cunoscute Minneapolis și St. Paul, orașul din apropiere.

„A avut grijă de oameni toată viața”, a declarat mama ei, Donna Ganger, pentru ziar. „Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă”.