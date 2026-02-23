Prima pagină » Social » Bărbat împușcat accidental în piept, într-un sat din Vrancea

Bărbat împușcat accidental în piept, într-un sat din Vrancea

Un bărbat a fost împușcat accidental, luni seara, în zona pieptului, în comuna Câmpuri, județul Vrancea. Anchetatorii sunt la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
Bărbat împușcat accidental în piept, într-un sat din Vrancea
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
23 feb. 2026, 21:48, Social

Potrivit Poliției Vrancea, incidentul s-a produs luni seara, în jurul orei 18:31.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la 112 că un bărbat ar fi fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri.

La fața locului se află o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și specialiști criminaliști, care desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și circumstanțelor producerii evenimentului.

Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat.

Cercetările sunt în desfășurare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
Gandul
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor