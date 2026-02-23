Bărbat împușcat accidental în piept, într-un sat din Vrancea

Potrivit Poliției Vrancea, incidentul s-a produs luni seara, în jurul orei 18:31.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la 112 că un bărbat ar fi fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri.

La fața locului se află o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și specialiști criminaliști, care desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și circumstanțelor producerii evenimentului.

Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat.

Cercetările sunt în desfășurare.