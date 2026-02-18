Prima pagină » Social » Un bărbat a fost găsit mort într-o mașină de taxi parcată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei

Un bărbat a fost găsit mort într-o mașină de taxi parcată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei

Un bărbat de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineața, într-o mașină de serviciu tip taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
Un bărbat a fost găsit mort într-o mașină de taxi parcată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
18 feb. 2026, 10:41, Social

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, miercuri dimineața, prin apel 112, în jurul orei 08.45, că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, a fost declarat decesul bărbatului.

Din primele date, decesul bărbatului ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator.

Totodată, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor