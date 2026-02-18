Un bărbat a fost găsit mort într-o mașină de taxi parcată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, miercuri dimineața, prin apel 112, în jurul orei 08.45, că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, a fost declarat decesul bărbatului.

Din primele date, decesul bărbatului ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator.

Totodată, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.