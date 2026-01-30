Un bancher ucrainean cu cetățenie română a fost găsit mort la Milano. El ar fi sărit pe fereastră în circumstanțe suspecte

Identificarea cadavrului nu a fost ușoară pentru poliția italiană: în buzunarul bărbatului au găsit un pașaport românesc, potrivit Le Figaro.

În apartament nu se aflau telefoane mobile, valize sau haine, ci alte documente de identitate cu nume și naționalități diferite cu fotografia decedatului. În cele din urmă, anchetatorii au identificat cadavrul ca fiind cel al lui Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Fostul proprietar al Fidobank și Erste Bank of Ukraine, omul de afaceri avea interese financiare în Cipru, Luxemburg și Spania.

Persoane străine au părăsit apartamentul înainte să fie găsit cadavrul

Circumstanțele tragediei rămân însă neclare. Alexander Adarich închiriase apartamentul prin Airbnb timp de trei zile sub un nume fals. Îi spusese soției sale, cu care locuiește în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri. A sosit fără bagaje și urma să se întoarcă în Spania în seara morții sale. Portarul clădirii a declarat poliției italiene că a văzut un bărbat uitându-se pe o fereastră de la etajul patru imediat după ce Adarich a căzut. Potrivit anchetatorilor, citați în presa italiană, alte două, posibil trei, persoane părăsiseră apartamentul cu puțin timp înainte. Toți erau străini.

Acuzat de guvernul ucrainean

Potrivit Corriere della Sera , anchetatorii cred că Adarich a fost invitat la această întâlnire de către ucigașii săi. Având în vedere urmele de pe mâini și gât, teoria unui interogatoriu brutal urmat de o sinucidere eșuată este favorizată. Ce încercau ucigașii să obțină? Nu s-au găsit droguri sau bani în apartament. Cu toate acestea, poliția italiană crede că ar fi putut încerca să-i extorcheze chei digitale pentru a obține acces la criptomonede sau Bitcoin. În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat că a fraudat mai mulți investitori cu milioane de euro.