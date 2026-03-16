Un bărbat a fost eliberat după ce a petrecut 19 ani în închisoare pentru un jaf pe care nu l-a comis

„M-a costat 20 de ani, dar au spus că au îndreptat greșeala acum. Asta e tot ce contează. Așa că sunt mulțumit”, a declarat Kenneth Windley, în vârstă de 61 de ani, la ieșirea din tribunalul din Brooklyn, fiind liber pentru prima dată din 2007, potrivit AP.

Un judecător a anulat condamnarea și a clasat definitiv cazul, la cererea atât a procurorilor, cât și a avocaților lui Windley. Procurorii au afirmat că noile probe, inclusiv mărturisirile a doi bărbați care au fost condamnați pentru jafuri similare, au susținut afirmația sa de lungă durată privind nevinovăția.

„O poveste cu tâlc”

„Acest caz este într-adevăr o poveste cu tâlc despre cum lucrurile pot părea într-un fel, dar, fără o analiză atentă, nu sunt ceea ce par a fi”, a declarat procurorul districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez, un democrat, după ce i-a strâns mâna lui Windley în fața tribunalului.

„Dacă am fi știut care erau probele, acest caz nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a spus el, adăugând că i-a cerut scuze în particular lui Windley.

Windley a fost arestat în 2005 după ce a cumpărat un aragaz pentru mama sa cu un mandat poștal care s-a dovedit a fi furat.

Acesta fusese smuls de la Gerald Ross, în vârstă de 70 de ani, de către doi hoți care l-au urmărit până acasă după ce acesta se întorsese de la bancă și de la poștă. Hoții l-au strâns de gât pe Ross și i-au luat mandatele poștale, banii cash și carnetul de cecuri, au precizat procurorii într-un raport publicat luni.

Ross cumpăra regulat mandate poștale pentru plata chiriei și a asigurării de viață la acel oficiu poștal, ceea ce l-a ajutat pe el și pe autorități să urmărească traseul documentelor după jaf. Urmele au condus curând la Windley, care își dăduse numele, permisul de conducere și adresa atunci când a cumpărat aragazul de la un magazin de electrocasnice.

Bărbatul a spus că nu are nicio legătură cu jaful

De la început, Windley a spus că nu are nicio legătură cu jaful. El a spus că a cumpărat pur și simplu un mandat poștal de 542,77 dolari la preț redus de la doi cunoscuți, care au insistat că acesta era valabil, dar că nu îl puteau folosi din motive birocratice.

Ross l-a identificat pe Windley ca fiind unul dintre hoți dintr-o serie de fotografii și apoi dintr-o aliniere în direct, ambele având loc la șase săptămâni sau mai mult după jaf. Windley a depus mărturie la procesul său, povestindu-le juraților cum l-au abordat cunoștințele sale și i-au vândut mandatul poștal. Dar juriul l-a condamnat în 2007 pentru jaf. Din cauza condamnărilor anterioare pentru infracțiuni grave, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu posibilitate de eliberare condiționată. Apelurile sale au eșuat.

La început, Windley le-a spus procurorilor ce știa despre bărbații care i-au vândut mandatul poștal: poreclele lor și câteva informații despre numele lor legale. După condamnarea sa, un prieten și niște detectivi particulari l-au ajutat să afle identitatea bărbaților și să-i convingă să mărturisească ce s-a întâmplat, conform raportului procurorului.

Mărturisi „convingătoare”

În declarații sub jurământ și apoi în interviuri cu reprezentanții procuraturii, cei doi bărbați au spus că l-au jefuit pe Ross împreună și că Windley nu a fost implicat, potrivit raportului. Acesta a calificat mărturisirile lor drept „convingătoare”.

Nu le menționează numele, referindu-se la ei doar ca „Suspectul 1” și „Suspectul 2”. Amândoi execută pedepse cu închisoarea pentru alte condamnări de jaf, potrivit biroului procurorului. Toate aceste condamnări au implicat victime de sex masculin în vârstă de 60 de ani și peste, care au fost urmărite până acasă de la bănci și case de schimb valutar din Brooklyn în 2005 și 2006.

Dacă juriul ar fi cunoscut identitatea acestor bărbați și antecedentele lor de jaf, informațiile ar fi ridicat probabil o îndoială rezonabilă cu privire la acuzația împotriva lui Windley, au concluzionat procurorii.

Nu au fost formulate noi acuzații în acest caz. Termenul legal pentru formularea acuzațiilor a expirat cu ani în urmă, iar Ross a decedat.

Windley, care luni după-amiază a plecat să sărbătorească alături de familia sa, a declarat că nu simte amărăciune pentru ceea ce a trecut.