Hamas salută acordul dintre Iran și Statele Unite

Într-un comunicat, mișcarea islamistă aflată la putere în micul teritoriu palestinian și-a felicitat aliatul iranian pentru „fermitatea” sa în fața „presiunilor și provocărilor ” și a transmis că speră că acordul va avea „repercusiuni pozitive asupra diverselor probleme regionale”, inclusiv „încetarea imediată a agresiunii israeliene” în Gaza, precum și în Liban și pe „toate celelalte fronturi”, potrivit Le Figaro.

Teritoriul palestinian, devastat de doi ani de război declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, rămâne scena violențelor, atacurile israeliene având loc aproape zilnic.

De la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil în octombrie anul trecut, cel puțin 992 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății, condus de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Armata israeliană a raportat cinci decese în rândurile sale în aceeași perioadă.