Prima pagină » Știri externe » Hamas salută acordul dintre Iran și Statele Unite

Hamas salută acordul dintre Iran și Statele Unite

Gruparea palestiniană Hamas a salutat luni acordul dintre Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, sperând că acesta va contribui și la încetarea violențelor din Fâșia Gaza.
Hamas salută acordul dintre Iran și Statele Unite
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 00:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un comunicat, mișcarea islamistă aflată la putere în micul teritoriu palestinian și-a felicitat aliatul iranian pentru „fermitatea” sa în fața „presiunilor și provocărilor ” și a transmis că speră că acordul va avea „repercusiuni pozitive asupra diverselor probleme regionale”, inclusiv „încetarea imediată a agresiunii israeliene” în Gaza, precum și în Liban și pe „toate celelalte fronturi”, potrivit Le Figaro.

Teritoriul palestinian, devastat de doi ani de război declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, rămâne scena violențelor, atacurile israeliene având loc aproape zilnic.

De la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil în octombrie anul trecut, cel puțin 992 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății, condus de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Armata israeliană a raportat cinci decese în rândurile sale în aceeași perioadă.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da