Protest la o închisoare din Venezuela. Deținuții acuză practica torturii și abuzurile gardienilor

Deținuții unei închisori din statul Barinas, Venezuela au protestat duminică împotriva abuzurilor comise de gardieni și conducerea penitenciarului. Manifestanții au ocupat acoperișul clădirii și incendiat mai multe saltele în timp ce reclamau practicarea torturii și violențe excesive.
Suraă foto: X. Captură video / X
Radu Mocanu
25 mai 2026, 11:05, Știri externe
Protestul a avut loc la penitenciarul din Barinas, din vestul Venezuelei, unde deținuții au urcat pe acoperișul clădirii și au afișat bannere cu mesajul „SOS” și au scandat „Fără tortură!”, relatează The Guardian.

„1.200 de bărbați și peste 100 de femei încarcerate la Centrul de Detenție Judiciară Barinas au intrat în greva foamei. Bărbații și femeile stau în vârful turnurilor, ridicându-și vocile pentru a-și cere drepturile”, se arată într-un mesaj publicat de ONG-ul Observatorul Venezuelan al Închisorilor.

Prizonierii au acuzat conducerea penitenciarului că a ordonat gardienilor să deschidă focul asupra unor deținuți neînarmați care protestau pașnic.

Într-unul dintre videoclipurile apărute pe rețele de socializare apare un bărbat cu o rană provocată de glonț în zona pieptului.

În plus, deținuții au cerut demiterea directorului închisorii, susținând că au fost supuși abuzurilor, că li s-au confiscat hainele și că li s-a interzis să primească vizite din partea familiilor.

În fața penitenciarului, rudele deținuților s-au confruntat cu membri ai Gărzii Naționale venezuelene. Aceștia au încercat să pătrundă în incinta închisorii.

Sistemul penitenciar din Venezuela se află sub atenția internațională, după ce președintele interimar, Delcy Rodriguez, a adoptat o lege pentru eliberarea a sute de persoane considerate deținuți politici.

